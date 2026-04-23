Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай провел выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.





На мероприятие, которое состоялось в Кривском СДК, были приглашены лица, не занятые в экономике и проживающие на территориях Кривского и Чеботовичского сельсоветов. По словам Сергея Халдая, цель заседания – оказать этим людям содействие в трудоустройстве на территории сельсоветов и района в целом.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко рассказала о социальных гарантиях для работающих, имеющихся вакансиях, в том числе в КСУП «Кривск», ОАО «Гомельлен», Буда-Кошелевском узле почтовой связи, местных школах, представители которых участвовали в заседании.

– Вы находитесь в республиканской базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике Беларуси, – пояснила Ольга Геннадьевна. – Если являетесь собственниками жилья, то некоторые коммунальные услуги оплачиваете по полной стоимости. Плюс ваш трудовой стаж для ухода на заслуженный отдых (мужчины в 63 года, женщины в 58 лет) не должен быть менее 20 лет. Если у вас его нет – не сможете вовремя получать пенсию. Поэтому делайте выводы.

Начальник РОЧС Виталий Казачук ознакомил со статистикой пожаров в этом году, продемонстрировал присутствующим видеоролик о последствиях неосторожного обращения с огнем и напомнил о соблюдении мер пожарной безопасности. Начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Александр Мисников рассказал, что лица, злоупотребляющие спиртными напитками, со временем могут быть направлены в лечебно-трудовой профилакторий.

– Государство дает вам возможность трудоустроиться, и этим надо пользоваться, – подчеркнул Александр Иванович. – Если вы не работаете – вы не приносите пользу государству.

В продолжение диалога главный врач центральной районной больницы Станислав Крылатов проконсультировал присутствовавших по возможности выполнения ими тех или иных работ с учетом состояния их здоровья. Также члены комиссии ответили на вопросы неработающих жителей.

