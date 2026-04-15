КГК Гомельской области, в ходе контроля выполнения поручений Главы государства по наведению порядка с долгостроями, установлено, что начатые еще в 2013 году работы по капитальному ремонту бассейна «Дельфин» в микрорайоне №17 г. Жлобина, давно не ведутся.

Важный спортивный объект, к слову, бассейн находится между двумя действующими школами в центре многоэтажной застройки, по непонятным причинам выпал из поля зрения местных властей. При этом о наличии долгостроя Жлобинский УКС (заказчик) не отчитывался, что также способствовало его длительному простою.

После информирования о данном факте облисполкома, губернатором было поручено уделить особое внимание данному объекту. В результате работы по ремонту (реконструкции) бассейна включены в областную инвестиционную программу.

За нарушение законодательства при работе с долгостроем должностные лица Жлобинского УКСа привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Работа с долгостроями остается на контроле Комитета госконтроля.

