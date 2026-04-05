Православные верующие сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье.

Этот великий двунадесятый переходящий праздник установлен в честь знаменательного библейского события, положившего начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей. Церковь трактует это событие как самопожертвование Господа за грехи мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

Евангелие гласит, что Иисус въехал в ворота Иерусалима верхом на осле, что символизировало кротость и миролюбие. Мессию приветствовали почестями, какими было принято встречать царей и великих полководцев: его путь устилали пальмовыми ветвями и одеждами. При этом народ провозглашал: «Осанна сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне!» Господь же показал людям, что он может быть царем-мессией, описанным пророками, и в то же время оставаться чуждым земного владычества.

Приблизившись к Иерусалиму, Иисус со скорбью смотрел на этот город. Он знал, что народ отвергнет его, своего Спасителя, и Иерусалим будет разрушен. Войдя в храм, Христос выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Слепые и хромые обступили Спасителя в храме, и он их всех исцелил.

В следующие дни Иисус Христос учил людей в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины искали возможность погубить его, но не находили, потому что народ неотступно следовал за ним и слушал его.

Днем празднования считается последнее воскресенье перед Пасхой, или иначе «неделя вайи» (вайя — от греческого «ветка»), от названия которой и пошло второе название праздника — Вербное воскресенье, так как жители Иерусалима встречали Христа с ветками пальмы (в православии и католичестве этот символ радости заменили на вербу).

Освящение вербы совершается на праздничном всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью — Воскресение Господне. Освященные ветки вербы принято хранить весь год как источник целебной силы.

