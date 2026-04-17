Участие принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Перед агропромышленным комплексом Гомельщины стоит ряд задач, подчеркнул губернатор. Помимо основного комплекса работ в рамках посевной кампании, руководители отдельных хозяйств должны исключить недопаханность полей, навести порядок вблизи животноводческих комплексов.

«В большинстве районов контурность полей очерчена хорошо, в то же время у некоторых отмечается переувлажненность почвы. Эффективнее работайте с вымочками, их быть не должно. Все необходимо запахать, посеять кормовые культуры, чтобы эта земля приносила результат», – резюмировал глава региона.

Кроме того, даны поручения по внесению органики на поля, мелиорации, дополнительной подкормке озимых. Рассмотрен также вопрос вовлечения в оборот земель, где были выкорчеваны сады.

