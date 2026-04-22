За помощью к главе района обратились четверо граждан. Жительница д. №52 ул. Ленина райцентра подняла ряд вопросов, касающихся работы коммунальной службы. По словам женщины, в доме отсутствуют счетчик группового учета тепла и горячей воды, освещение во вспомогательных помещениях, подвал периодически заливается канализационными водами. Коммунальник не произвел перерасчет за непредоставленную услугу по горячему водоснабжению, хотя гражданка обращалась. Также она просила предоставить код доступа в подъезд, чтобы не спускаться каждый раз, когда нужно зайти медработникам: вместе с ней проживает член семьи с ограниченными возможности здоровья. По всем вопросам даны поручения ответственным службам. Женщине предоставят письменный ответ.

Сельчанка из аг. Коммунар, проживающая в д. №36 по ул. Ленина В.И., просила произвести ремонт в подвальном помещении дома. Ранее в нем произошел пожар: повреждены двери и стены, ячейки для хранения. Женщина пожаловалась и на постоянный запах гари, проникающий в ее квартиру, так как живет она на первом этаже. Незадолго до приема работы начались: побелили и покрасили ячейку обратившейся, но не убраны другие ячейки, стены черные. Валентин Ундруль поручил ответственным службам обследовать подвальное помещение и в случае необходимости загерметизировать швы, ведущие из подвала в квартиру. В ближайшее время будут произведены и остальные ремонтные работы.

По очистке системы водоотведения в п. Великий Мох обратилась гомельчанка. Основное время она с мужем проживает в д. № 38 населенного пункта. В настоящий момент огород женщины заполнен водой, так как соседка закрыла лоток, по которому стекала вода в ранее отведенное место. Ввиду тог что ситуация требует дополнительного изучения, заинтересованные службы выедут на место для принятия решения.

Вопрос об установлении группы инвалидности, предоставлении медико-социальной койки матери, гражданке России, имеющей вид на жительство в стране, был разъяснен жительнице аг. Широкое в ходе приема.

Татьяна Титоренко

Фото автора