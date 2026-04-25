С вопросом, будет ли в текущем году проводиться капитальный ремонт д. №7 по ул. Октябрьской аг. Октябрь, обратилась жительница населенного пункта. Глава района пояснил, что данный дом включен в график на 2027 год, а к разработке проектно-сметной документации приступят уже в нынешнем.

Пенсионер д. №52 ул. Ленина райцентра попросил установить знак, ограничивающий въезд во двор, и ограждение, защищающее от пыли. Рядом с домом находится магазин, покупатели постоянно заезжают на машинах во двор, разворачиваются. Посидеть на скамейке возле подъезда нельзя.

Женщина из п. Чернятин акцентировала внимание главы района на участке земли возле д. №30. Ранее на нем был снесен дом, но часть дворовых построек осталась. Также просила подсыпать отдельные участки дороги к населенному пункту и по самому поселку. Она не отрицает, что работа в данном направлении периодически проводится, но самые критичные из них, по ее мнению, остаются неподсыпанными.

Оказать содействие в благоустройстве гнезда аиста в д. Радеево, так как во время сильного ветра оно развалилось, попросил гомельчанин. Мужчина также довел до сведения председателя райисполкома, что на памятнике во время недавней непогоды разбилась одна из плит. Вопрос финансирования работ по благоустройству кладбища был разъяснен ему в ходе телефонного разговора.

Жительницы Неговки просили установить два дополнительных остановочных пункта для общественного транспорта, так как агрогородок увеличился (до остановки далеко ходить), и установить ограждение на гражданском кладбище.

Горожанку волновал вопрос ремонта дороги по ул. Пролетарской райцентра.

Все заявителям будут даны письменные ответы. До момента разрешения обозначенные проблемы останутся на контроле главы района.

Татьяна Титоренко

Фото автора