

Об итогах социально-экономического развития района за первый квартал 2026 года проинформировали заместители председателя райисполкома по направлениям деятельности Артем Гришай, Владимир Ковалев, Людмила Кураликова, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков.

В целом в районе в I-м квартале текущего года все предприятия и организации района сработали с положительной динамикой. Из восьми доведенных прогнозных показателей в полном объеме выполнены семь. Невыполненным остается показатель по объему подрядных работ. В связи с чем главой района даны поручения курирующему заместителю председателя райисполкома и руководителям организаций по исправлению ситуации.

Валентин Ундруль поблагодарил представителей всех отраслей за достойную работу. О том, что район идет правильным путем, свидетельствует не только результат работы I-го квартала, но и итоги ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию. За 2025 год Буда-Кошелевский район признан победителем в группе среди районов с численностью населения до 30 тысяч человек с присуждением I-го места и награждением дипломом I-й степени и денежной премией в размере 500 базовых величин. И это не случайность, так на протяжении последних лет благодаря системной и стабильной работе всех отраслей экономики в областном соревновании по социально-экономическому развитию наш район был в числе призеров: в 2023-м занял III место, в 2024-м – II-е.

О проводимой работе по профилактике преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлениях, связанных с оборотом детской порнографии на территории района доложил начальник отдела внутренних дел райисполкома Александр Мисников.

Начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова проинформировала об итогах исполнения бюджета района за I-й квартал текущего года.

Татьяна Титоренко

Фото автора