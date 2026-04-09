Основная задача – посмотреть, в каких условиях трудятся аграрии и как организовано их питание в период полевых работ в КСУП «Губичи», КСУП «Кривск» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». По словам помощника врача-гигиениста райЦГЭ Валентины Хлебоказовой, внимание было уделено контролю за питьевым режимом, соблюдению личной гигиены работниками как в поле, так и в мастерских во время ремонта транспортных средств.

– Мы ознакомились с состоянием бытовых помещений. Посмотрели, какие в хозяйствах созданы условия для мытья рук. В столовых нас интересовало, как транспортируется кулинарная продукция: есть ли моющие средства, одноразовые полотенца. Проверяли, соблюдают ли правила личной гигиены как работники пищеблоков, так и механизаторы, – отметила Валентина Хлебоказова. – В поле нашего зрения находились и медицинские аптечки.

В ходе мониторинга были выявлены незначительные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В адрес субъектов хозяйствования будут направлены требования по их устранению в указанные сроки.

Евгений Коновалов

Фото из архива районной профсоюзной организации работников АПК