Президент Беларуси Александр Лукашенко в продолжение большой командировки в Гомельскую область посетил Петриковский район, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что Петриков является зоной ответственности «Беларуськалия». Это связано с тем, что в районе действует Петриковский горно-обогатительный комплекс ОАО «Беларуськалий», который был введен в эксплуатацию пять лет назад.
«Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики — Петриков. Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск, — заявил Александр Лукашенко. — Петриков должен быть вторым Солигорском. Это, считай, твоя вотчина. Надо в порядок привести. И чтобы люди довольны были».
«Все, что здесь делается в социальной сфере, — это лучшие стандарты», — заметил генеральный директор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков.
Президент поинтересовался, какие отношения складываются между местными органами власти и руководством белорусского промышленного гиганта. Как рассказали главе государства, ежегодно председатель райисполкома и руководитель «Беларуськалия» совместно утверждают программу социальных и хозяйственных целей, которая в последующем выносится на рассмотрение облисполкома.
«То есть вы планируете каждый год мероприятия?» — уточнил Президент у председателя райисполкома Александра Веремеева.
«Да, мы определяем мероприятия, финансовую поддержку на закупку оборудования. В 2025 году мы укомплектовали нашу Петриковскую ЦРБ с учетом помощи «Беларуськалия», — пояснил глава Петриковского района.
Петриковскую центральную районную больницу Президент посетил лично, он ознакомился с организацией работы акушерско-гинекологического корпуса, пообщался с медперсоналом и пациентками.
Глава государства в первую очередь спросил про структуру больницы и в целом учреждений здравоохранения района. Ему доложили, что сюда входят в том числе две участковые больницы, 22 ФАПа, 7 амбулаторий врача общей практики. Речь зашла о том, насколько оптимальна и оправдана такая структура.
«Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо».
«Я для себя делаю вывод. Надо поручить министру здравоохранения, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо, — сказал Президент. — Вместе надо посмотреть. Может, где-то добавить надо ФАПы и так далее».
Например, что касается участковых больниц в тех регионах, где уменьшается численность населения, разумный подход — это частичное использование их базы для организации пансионатов круглосуточного пребывания для людей пожилого возраста.
Что касается Петриковской ЦРБ, тот корпус, который показывали главе государства, был построен в 1993 году, а в 2021-2022 годах здесь провели капитальный ремонт с элементами модернизации. На базе корпуса функционируют отделение гинекологии, кабинеты акушеров-гинекологов, кабинет кардиотокографии, отделение дневного пребывания, родильный зал и другие необходимые для женщин помещения.
«Шикарные условия. Для женщин не жалко, которые рожают», — оценил корпус глава государства. Гинекологическим отделением больницы уже 11 лет заведует Бахлаван Мухамад Фади. Мужчина получил гражданство Беларуси и растит вместе с женой троих детей. «Ни в коем случае в Сирию не отпускать. Понимаем, что им там помощь нужна, и мы готовы. Но туда мы тебя уже не отпустим», — сказал Александр Лукашенко. Президент тепло пообщался с пациентками, которые в самое ближайшее время ожидают рождения малышей. «Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?» — входя в одну из палат, с улыбкой поинтересовался Александр Лукашенко у пациенток. Женщины ответили, что настроены позитивно и пребывают в отличном настроении.
Следующая точка президентского маршрута — дошкольное учреждение образования «Ясли-сад №2 управления социального развития и жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Беларуськалий». Он работает в Петрикове с 2021 года.
Для детей здесь есть музыкальный и спортивный залы, медицинский, информационно-методический кабинеты, интерактивная и «Лего» комнаты, комната духовного наследия, бассейн. Работают педагог-психолог, учитель-дефектолог. Организован пункт коррекционно-педагогической помощи воспитанникам.
Александр Лукашенко ознакомился с организацией работы учреждения для детей, тепло пообщался с его маленькими воспитанниками, а они в свою очередь исполнили небольшой творческий номер. В подарок от главы государства им передали внушительную корзину со сладостями, конфетами «Президент».
К слову, в ходе поездки затрагивались и вопросы взрослого спорта. Президент и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обсудили итоги состоявшегося накануне хоккейного матча — жлобинский «Металлург» победил смоленский «Славутич» в финале экстралиги и стал пятикратным чемпионом Беларуси по хоккею. Главе государства передали символический подарок — медаль команды победителей.
Вокруг яслей-сада расположен жилой район относительно новой застройки, и Президент, обращаясь к гендиректору «Беларуськалия», спросил, как обстоят дела с обеспеченностью жильем. Андрей Рыбаков проинформировал, что в ведении компании в Петрикове — 16 жилых домов, одно общежитие, 840 квартир. Это позволяет обеспечивать проживание практически для всех работников местного ГОКа, у кого есть в этом необходимость. Сдается жилье как арендное. Сейчас число работающих на фабрике — 800 человек, но с учетом ее расширения и выхода на большие объемы число сотрудников планируется нарастить до 1,2 тыс.
«С жильем проблем не будет?» — уточнил Президент.
«Не будет. Мы с запасом (рассчитывали. — Прим. БЕЛТА)», — ответил гендиректор «Беларуськалия».
«Это главное. Зарплата там приличная. Будет жилье — это важно», — сказал Александр Лукашенко.
Президенту также доложили о планах Петриковского района передать часть хозяйств «Беларуськалию», включив их в холдинг «Беларускалий-Агро». Речь идет о тех сельскохозяйственных предприятиях, которые являются потенциально проблемными. В этой связи белорусский лидер обратил внимание на важность шефской помощи — в данном случае сельскохозяйственным предприятиям района со стороны «Беларуськалия». При этом кадровые вопросы на тех или иных предприятиях должны оставаться в ведении местных органов власти.
«Пускай вкладывается («Беларуськалий». — Прим. БЕЛТА), но технологии, кадры — это твоя зона ответственности. Пускай предлагает кадры, но ты должен это контролировать, — сказал Александр Лукашенко главе Петриковского района. — У нас жесткая вертикаль: Президент — председатели облисполкомов — председатели райисполкомов. Принимать решения ты должен, особенно кадровые. Это наиважнейший вопрос, и не мне тебе напоминать, что такое кадры».