Президент Беларуси Александр Лукашенко в продолжение большой командировки в Гомельскую область посетил Петриковский район, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания главы государства — развитие социальной инфраструктуры в небольших районных центрах и создание условий для жизни людей. В этом смысле Петриков, куда приехал Президент, — пример эффективного и положительного взаимодействия местной власти с промышленным гигантом. Благодаря такой шефской помощи город и район динамично развиваются, здесь появляются новые социальные объекты, модернизируются существующие.

О роли шефской помощи в развитии районов

Глава государства напомнил, что Петриков является зоной ответственности «Беларуськалия». Это связано с тем, что в районе действует Петриковский горно-обогатительный комплекс ОАО «Беларуськалий», который был введен в эксплуатацию пять лет назад.

«Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики — Петриков. Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск, — заявил Александр Лукашенко. — Петриков должен быть вторым Солигорском. Это, считай, твоя вотчина. Надо в порядок привести. И чтобы люди довольны были».

«Все, что здесь делается в социальной сфере, — это лучшие стандарты», — заметил генеральный директор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков.

Президент поинтересовался, какие отношения складываются между местными органами власти и руководством белорусского промышленного гиганта. Как рассказали главе государства, ежегодно председатель райисполкома и руководитель «Беларуськалия» совместно утверждают программу социальных и хозяйственных целей, которая в последующем выносится на рассмотрение облисполкома.

«То есть вы планируете каждый год мероприятия?» — уточнил Президент у председателя райисполкома Александра Веремеева.

«Да, мы определяем мероприятия, финансовую поддержку на закупку оборудования. В 2025 году мы укомплектовали нашу Петриковскую ЦРБ с учетом помощи «Беларуськалия», — пояснил глава Петриковского района.

Об оптимизации учреждений здравоохранения

Петриковскую центральную районную больницу Президент посетил лично, он ознакомился с организацией работы акушерско-гинекологического корпуса, пообщался с медперсоналом и пациентками.

Глава государства в первую очередь спросил про структуру больницы и в целом учреждений здравоохранения района. Ему доложили, что сюда входят в том числе две участковые больницы, 22 ФАПа, 7 амбулаторий врача общей практики. Речь зашла о том, насколько оптимальна и оправдана такая структура.

«Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо».

«Я для себя делаю вывод. Надо поручить министру здравоохранения, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо, — сказал Президент. — Вместе надо посмотреть. Может, где-то добавить надо ФАПы и так далее».

Например, что касается участковых больниц в тех регионах, где уменьшается численность населения, разумный подход — это частичное использование их базы для организации пансионатов круглосуточного пребывания для людей пожилого возраста.

По поводу ФАПов Президент отметил, что они важны для людей, особенно в сельской местности. И он не выступает за какое-то конкретное решение. Но исходить нужно из целесообразности.

Что касается Петриковской ЦРБ, тот корпус, который показывали главе государства, был построен в 1993 году, а в 2021-2022 годах здесь провели капитальный ремонт с элементами модернизации. На базе корпуса функционируют отделение гинекологии, кабинеты акушеров-гинекологов, кабинет кардиотокографии, отделение дневного пребывания, родильный зал и другие необходимые для женщин помещения.

«Шикарные условия. Для женщин не жалко, которые рожают», — оценил корпус глава государства. Гинекологическим отделением больницы уже 11 лет заведует Бахлаван Мухамад Фади. Мужчина получил гражданство Беларуси и растит вместе с женой троих детей. «Ни в коем случае в Сирию не отпускать. Понимаем, что им там помощь нужна, и мы готовы. Но туда мы тебя уже не отпустим», — сказал Александр Лукашенко. Президент тепло пообщался с пациентками, которые в самое ближайшее время ожидают рождения малышей. «Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?» — входя в одну из палат, с улыбкой поинтересовался Александр Лукашенко у пациенток. Женщины ответили, что настроены позитивно и пребывают в отличном настроении.