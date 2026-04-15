С 16 по 20 апреля 2026 года на территориях Копыльского, Любанского и Молодечненского районов пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара», направленное на повышение безопасности в жилых домах и предотвращение пожаров. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В рамках мероприятия в поле зрения будут одинокие и одиноко проживающие граждане, инвалиды, а также лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками. С ними проведут индивидуальные беседы, расскажут о мерах предосторожности и окажут необходимую помощь в обеспечении безопасности их жилищ.

Основной упор в профилактической работе будет сделан на предупреждение пожаров, возникающих по причине неосторожного обращения с огнем и неправильной эксплуатации электро- и отопительного оборудования.

Работники МЧС проведут комплексную проверку состояния печного отопления, напомнят о важности содержания электроприборов в исправном состоянии и правилах их безопасной эксплуатации.