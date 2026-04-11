Среди тех, кто перенес ужасы войны наравне со взрослыми, были и дети. Многих фашисты угнали на принудительные работы в Германию, тысячам пришлось пройти через концлагеря. Не всем суждено было вернуться в родные места, увидеть близких. Отрадно, что сегодня в нашем районе еще живы те, кто все же выжил, кого не смогли сломать фашисты.

Традиционно в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей активисты районного РОО «Патриоты Беларуси», учащиеся Уваровичской школы, лидер районной партии ЛДПБ Рустам Захарченко посетили узников, проживающих в районе, вручили им подарки и продуктовые наборы. Во время встреч ветераны делились воспоминаниями, о тех страшных событиях, которые выпали на их детские плечи. Рассказали о жизни в лагерях смерти, ужасах ежедневной борьбы за жизнь и невероятной стойкости человеческого духа. Их рассказы напоминают нам, взрослым и молодежи, о трагедии прошлого и подчеркивают важность сохранения памяти о войне и жертвах нацизма.

«Такие встречи – важная часть патриотической работы с молодежью, направленной на сохранение исторической памяти и поддержку старшего поколения, – отметил председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский. – Сегодня в нашем районе осталось всего четыре узницы фашистской неволи. Наши к ним визиты – знак благодарности за то, что они смогли выстоять перед тяготами судьбы, принести в этот мир много доброго и созидательного, передать будущим поколениям память о тех страшных событиях, которые никогда больше не должны повториться на нашей земле».