Сложно представить современную строительную площадку без грузоподъемного крана. Использование этой серьезной строительной техники позволяет производить грузоподъемные операции, в кратчайшие сроки, облегчая труд человека. С первого взгляда такая техника кажется достаточно надежной, и это действительно так, но только при соблюдении требований правил промышленной безопасности. Своевременное техническое обслуживание, ремонт, освидетельствование и диагностирование – залог безопасного производства работ на любой строительной площадке.

Действительно, на крупных строительных площадках, в цехах заводов и комбинатов эти требования соблюдаются. Грузоподъемные краны здесь находятся в исправном состоянии, и служит долго. Крановщики и стропальщики обучены, проходят ежегодную проверку знаний, а инженер по промышленной безопасности строго контролирует соблюдение всех правил.

А что если нужно выполнить краткосрочные грузоподъемные работы, к примеру, на территории фабрики, школы или поликлиники? Может такая необходимость возникнуть при строительстве частного жилого или дачного дома!

В этом случае, скорее всего услуги автомобильного грузоподъемного крана мы будем искать по запросу интернете. И таких предложений в сети найдется множество, и дальше станет вопрос цены на услуги. Из-за спешки никто даже не задумается о безопасности и качестве такой услуги.

К сожалению, есть трагические примеры к которым привела примерная цепочка событий описанных выше. В июле 2025 года на одном из предприятий г. Шклова, при производстве работ автомобильным краном, произошел несчастный случай. Из-за разрушения опорно-поворотного устройства крана произошло опрокидывание стрелы крана и кабины управления грузоподъемного крана. В результате происшествия крановщик получил смертельную травму. В ходе проведения проверки установили, что грузоподъемный кран, принадлежал индивидуальному предпринимателю и в Госпромнадзоре зарегистрирован не был. Техническое диагностирование и техническое освидетельствование не прошел, а регистратор параметров работы, прибор который должен был предупредить превышение грузоподъемности, находился в нерабочем состоянии.

Для того чтобы предупредить такие происшествия на ваших предприятиях (объектах) уточните, при заказе грузоподъемного крана в сторонней организации, обучен ли он крановщик соответствующей профессии. Зарегистрирован ли грузоподъемный кран в Госпромнадзоре, прошел ли кран техническое освидетельствование, диагностирование? Также у крановщика должно быть при себе удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов с отметкой о прохождении проверки знаний и вахтенный журнал с отметкой о разрешении на право производства работ.

Собственники кранов также должны помнить о том, нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом требований промышленной безопасности на потенциально опасных объектах, за организацией работ, в отношении которых осуществляется государственный надзор, влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя – от десяти до тридцати базовых величин.

Соблюдайте требования правил промышленной безопасности! Берегите себя!

Старший государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора Алексей Голуб