Прямое авиасообщение свяжет Беларусь с Карелией в мае. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.





Российская авиакомпания «Северсталь» 3 мая открывает летний сезон полетов по маршруту Минск — Петрозаводск, который продлится по 13 сентября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Республика Карелия — край неповторимой природы, где можно найти живописные горы, хвойные леса, водопады, острова, реки и озера. В числе популярных достопримечательностей — горный парк «Рускеала» (мраморный каньон), острова Кижи (шедевры деревянного зодчества) и Валаам (древний монастырь), водопад Кивач, Ладожские шхеры, природный заповедник «Паанаярви» и вулкан Гирвас.