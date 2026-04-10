Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что Россия рассчитывает, что Украина последует примеру Москвы с перемирием на Пасху.

«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации [с пасхальным перемирием]», — говорится в сообщении.

