Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент поинтересовался у Натальи Кочановой впечатлениями о работе высшего законодательного органа власти. «По законопроектам я ознакомился. Вы делаете то, что и должен делать Совет Республики. Но меня больше интересует ваша работа с нижестоящими советами (депутатов. — Прим. БЕЛТА). Мы об этом договаривались, что это зона вашей ответственности. Все остальное — это потом», — сказал Александр Лукашенко.

Еще один вопрос, который интересовал главу государства, — совершенствование работы с гражданами. «Заявления, контроль за исполнением… Ну и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить», — отметил он.

Глава государства также поинтересовался работой экспертного совета при Совете Республики, созданного по его распоряжению. Совет является своего рода «правовым фильтром», который обеспечивает всестороннее рассмотрение проектов важнейших нормативных правовых актов и оценку последствий их принятия.

Как рассказала Наталья Кочанова, Совет Республики работает в соответствии с законодательными актами, — Конституцией и законом «О национальном собрании Республики Беларусь» — а также поручениями Президента. «Все задачи, которые стоят перед Советом Республики, мы выполняем в полном объеме. Прежде всего, это законотворческая деятельность, — подчеркнула она. — Мы с депутатами Палаты представителей включаемся в работу над законопроектом с самого первого этапа».

