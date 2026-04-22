В связи с этим работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия в магазине «Копеечка», где продаются алкогольная продукция и табачные изделия. Одной из ключевых тем обсуждения стала недопустимость курения в местах для сна. Это действие зачастую приводит к возгоранию и гибели людей, поэтому важно не забывать о рисках, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Спасатели также напомнили гражданам о недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях, и рассказали об опасностях, связанных с разведением костров и сжиганием мусора в запрещенных местах.

Особое внимание было уделено установке автономных пожарных извещателей. Спасатели продемонстрировали принцип их работы и объяснили правила установки в жилых помещениях.

В завершение мероприятий гражданам были вручены памятки на противопожарную тематику. Эти материалы содержат основные правила и рекомендации по обеспечению безопасности в быту и помогут каждому из нас быть более внимательными к своей безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС