Участниками мероприятия стали 7 команд из средней школы №1 райцентра, Неговской, Коммунаровской, Дуравичской, Уваровичской, Бушевской, Узовской школ. С приветственным словом к ним обратился заместитель военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Павел Вергун. Он пожелал ребятам успешного выступления в состязаниях.



В каждом из четырех этапов – «Штаб», «Выдвижение», «Маневрирование» и «Наступление» – школьники демонстрировали свою эрудицию, ловкость, силу, точность и выносливость. Каждый из них старался внести свою лепту в общую победу. Поэтому жюри было сложно определить тройку лучших.

По итогам игры третье место заняли команды «На страже Родины» из Неговской школы и «Дружина» из СШ №1 райцентра. Второе – у «Рысят» из Уваровичской школы. Победителями стали «Морячки» из Коммунаровской школы. Они и будут представлять Будакошелевщину на областном этапе военно-патриотической игры «Зарничка».

Евгений Коновалов

Фото автора