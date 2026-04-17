Ведущий шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT Рик Санчес после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко ответил на вопросы белорусских журналистов и поделился впечатлениями от беседы с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал, что на российском телеканале сейчас он ощущает гораздо большую журналистскую свободу и независимость, чем в американских СМИ, где работал раньше.

И в этом смысле очень показательно интервью с главой белорусского государства, которое, как подчеркнул Рик Санчес, проходило как свободная беседа, открытый обмен мнениями, идеями без каких-либо ограничений или заранее оговоренных тем и вопросов. «Поэтому если Лукашенко диктатор, то я — королева Англии», — иронично заметил журналист, говоря о своих впечатлениях от интервью с Александром Лукашенко.

/Будет дополнено/.