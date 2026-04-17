По сложившейся традиции новобранцев сегодня пригласили, чтобы поддержать их словами напутствия на службу в армии. В фойе ЦРДК для них была организована тематическая выставка, где ребятам рассказали о преимуществах обучения на военно-транспортном факультете БелГУТа, о видах оружия, используемого в Вооруженных Силах.





Обращаясь с приветственным словом, заместитель военного комиссара по территориальной обороне военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владислав Дорофейский отметил: «Быть на страже рубежей нашей Беларуси, беречь мирную жизнь своей страны и народа – удел мужественных, сильных духом людей, для которых любовь к Родине – это прежде всего верность воинскому долгу. Еще вчера вы учились, трудились, отдыхали. А сегодня мы отправляем вас в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. Уверен, вы стойко пройдете все трудности армейской жизни и гордо пронесете звание солдата. Защищая наше Отечество, будьте уверены, что за вашими спинами – мир и спокойствие целого государства».

За высокий профессионализм и добросовестную работу Владислав Андреевич вручил благодарственные письма врачу-эксперту центральной районной больницы Ольге Князевой, секретарю призывной комиссии, помощнику врача по амбулаторно-поликлинической помощи Валерии Леташковой и медицинской сестре Любови Медведевой.

От имени командования 120-й отдельной гвардейской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова механизированной бригады имени Верховного Совета БССР Владислав Дорофейский выразил благодарность Елене Шляхтенко и Татьяне Немченко за достойное воспитание своих сыновей – Егора и Романа. Благодарности от командования 307-й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и десантных подразделений удостоены Олег и Юлия Сомовы. Их сын Павел проявляет усердие, старание, инициативу при выполнении гражданского долга, является исполнительным и добросовестным военнослужащим. Объявлена благодарность и Наталье Ковалевой. Командование 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов отметило, что ее сын Александр образцово выполняет воинский долг в рядах Вооруженных Сил Беларуси.

Благословил призывников на добрую службу настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца иерей Александр Асадчий, окропив их святой водой. Хорошее настроение присутствующих яркими номерами поддержали заслуженный коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца «Мілавіца», Олег Сомов, Анастасия Дробышевская, Иван Никитин.

Евгений Коновалов

Фото автора