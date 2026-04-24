Приближается пора отпусков и каникул, и многие планируют провести свободное время за любимым занятием — рыбалкой. Этот вид отдыха неизменно пользуется популярностью, особенно когда удается совместить его с семейным досугом. Однако в погоне за удовольствием и расслаблением мы зачастую забываем о важнейшем аспекте — собственной безопасности, и в частности — об опасности поражения электрическим током.

Рыбалка — это не только азарт и радость от улова, но и потенциальная угроза для жизни. Статистика неумолима: большинство трагических инцидентов случается в местах, где вблизи водоемов и рек пролегают воздушные линии электропередач. Рыбаки нередко просто не замечают, что расположились для ловли прямо под высоковольтными проводами.

Каждый год регистрируются случаи электротравматизма, в том числе со смертельным исходом, при ловле рыбы в охранных зонах ЛЭП. Буда-Кошелевский район электрических сетей настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

— категорически запрещено устраивать рыбалку в водоемах, над которыми проходят воздушные линии электропередач;

— не допускается передвижение с разложенными или поднятыми вверх удочками и спиннингами в зоне прохождения ЛЭП;

— любые манипуляции вблизи энергетических объектов несут реальную угрозу жизни и могут закончиться трагедией.

— обязательно обращайте внимание на предупредительные знаки и информационные плакаты, размещенные в местах пересечения линиями электропередач рек и озер.

Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме. Поделитесь важной информацией с близкими, друзьями, соседями. Возможно, именно ваши слова предостерегут кого-то от роковой ошибки и спасут жизнь.

Материал подготовил инженер Буда-Кошелевского РЭС Сергей Ковалев