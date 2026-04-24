Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

С 1 мая по 31 июля 2026 года в Беларуси будут действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 509,62 рубля. Это на 2,5% выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 февраля 2025 года.

Размер БПМ для трудоспособного населения составляет 554,4 рубля, пенсионеров — 366,59 рубля, детей до 3 лет — 314,1 рубля, детей от 3 до 6 лет — 422,66 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 497,59 рубля.

Это второй перерасчет БПМ в 2026 году.