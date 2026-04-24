Размеры «возрастных» доплат к пенсиям вырастут с 1 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

С 1 мая по 31 июля 2026 года в Беларуси размер этих выплат увеличится на 2,5% и составит 95,56 рублей для людей в возрасте 75-79 лет, при наличии инвалидности 1-й группы — 222,97 рубля. Для людей 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 191,12 рубля, при наличии инвалидности 1-й группы — 254,82 рубля.

В Минтруда отметили, что «возрастные» доплаты к пенсиям получают более 563 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Расходы на них в 2026 году составят, по оценке, 980 млн рублей.