В центральном районном Доме культуры прошел спектакль Минского областного театра кукол «Батлейка» «Приключения в стране Электричества», проведение которого было организовано филиалом Госэнергогазнадзора по Гомельской области.

Перед началом представления директор филиала Артем Музыка и сотрудники областной и районной энергогазинспекций в холле ЦРДК организовали игровые зоны. Ребята могли ознакомиться с профилактическими площадками, правилами безопасности, а также поучаствовать в увлекательных играх и викторинах. Кроме новых знаний девчонки и мальчишки получили полезные подарки профилактической направленности.

В доступной форме спектакль рассказал школьникам об осторожном обращении с бытовыми электроприборами. Это увлекательное представление-игра погрузило юных зрителей в захватывающее путешествие вместе с героями Розой, Вилочкой и Доктором Током. Маленькие зрители не просто смотрели спектакль, но и с первых минут стали его активными участниками. Они с азартом отвечали на каверзные вопросы, которые им задавал Доктор Ток. Помимо того, помогали главным героям преодолевать испытания и возвратиться домой, дружно подсказывая решения.

Отрадно, что во время спектакля дети повторили важнейшие правила безопасности при обращении с электрическими приборами.

Стоит напомнить, что электричество, газ, тепло – наши надежные помощники, но пренебрежение правилами безопасности превращает энергию в смертельного врага. Статистика пожаров неумолима: короткое замыкание, перегрузка сети, нарушение правил безопасности при использовании газа остаются одними из главных причин возгораний. Чтобы защитить жизнь, здоровье и имущество, недостаточно просто включать и отключать бытовые приборы – нужен целый комплекс мер.

Безопасность вашего дома строится по принципу пирамиды: основание – ваша сознательность (правила эксплуатации), безопасность – общая задача, требующая совместных усилий государства и граждан.

Не экономьте на безопасности. Установка современных устройств защиты — это инвестиция в спокойствие и сохранность вашего жилья.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора