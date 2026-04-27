Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Наровлянский район, передает корреспондент БЕЛТА.



В планах главы государства — посещение экспериментальной базы «Криничная». Это крупная сельскохозяйственная организация, основными направлениями деятельности которой являются производство элитных семян зерновых культур, картофеля, производство, доработка и реализация семян кукурузы, производство крупного рогатого скота и др.

На экспериментальной базе «Криничная» располагается молочно-товарная ферма «Будки», введенная в эксплуатацию в 2024 году. На ферме 927 голов скота, 600 из них — молочные коровы.

Еще одна точка президентского маршрута — совхоз-комбинат «Заря», который имеет собственные участки по изготовлению комбикормов, производству и переработке свиней, крупного рогатого скота, птицы. Продукция предприятия реализуется через 15 магазинов и один павильон фирменной торговли, которые расположены по всей Гомельской области. Кроме того, в совхозе-комбинате есть машинно-тракторный парк, включающий линейку зерноуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш», а также различной тракторной техники.

В планах Президента также посещение кондитерской фабрики «Красный мозырянин». Здесь реализуется два инвестиционных проекта в рамках программы «Один район — один проект»: реконструкция ирисного участка с внедрением нового оборудования и реконструкция конфетно-мармеладного цеха с установкой автоматизированной линии по производству пастилы.