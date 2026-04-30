Аграрии ОАО «Николаевка» сеют кукурузу на зерно. Посеяно 444 га из 748 запланированных. Задание поручено трактористам-машинистам Виктору Кухареву и Эдгарсу Беркулису.

Виктора Ивановича я застал в поле между Николаевкой и Фундаминкой. Он как раз загрузил семенами сеялку и уже собирался в очередной полевой рейс, однако согласился со мной пообщаться.

– Газету с фотографией потом внукам покажу. Их у нас с супругой трое, самому старшему всего 5 лет. Живут они в Минске, но сейчас, пока сын в отпуске, у нас гостят. Вечером всегда стараюсь уделить им внимание, – отмечает механизатор.

Виктор Кухарев также рассказывает внучатам о своей работе, поясняет, что кукуруза и другие культуры вырастают на полях благодаря труду аграриев.

– Старшие внимательно слушают. Возможно, кто-то из них в будущем заинтересуется сельскохозяйственной техникой. Меня, например, отец часто брал с собой в трактор. Рос я любопытным ребенком и расспрашивал, для чего нужна та или иная деталь в его МТЗ-50, – вспоминает Виктор Иванович. – Выезжая с ним в поле, я видел, как уверенно он ведет трактор, как безотказно работают прицепные агрегаты. И думал: когда вырасту, я тоже так смогу. Поэтому после окончания восьмилетки в Церковье поступил в училище на бульдозериста, но с возможностью получения прав тракториста. Проработав некоторое время в Гомеле и Гродненской области, решил вернуться в родные края. Тогда остро стоял вопрос с жильем, а в хозяйстве нам с супругой выделили благоустроенный дом.

Да и к работе на земле, признается механизатор, тоже тянуло. И вот уже более 30 лет Виктор Кухарев занимается ее вспашкой, посевом культур. Летом его трудовые будни связаны с заготовкой кормов: агрегатирует трактор с погрузчиком и отвозит спрессованные в рулоны сено и солому.



Примерно такой же график в году и у Эдгарса Беркулиса. Но сейчас его внимание сосредоточено на севе кукурузы. Работает он на новой технике – тракторе «Беларус-1221.3» с 6-метровым посевным агрегатом.

– За годы работы в хозяйстве я повидал немало тракторов и сеялок. Но та, на которой сею, – это космос, – восторженно отзывается Эдгарс Аркадьевич. – Семена укладываются с необходимым интервалом, глубина высева не нарушается при движении. За счет усиленной гидросистемы трактора сеялка на разворотах плавно опускается и поднимается, не создавая на краю поля лишних ям.

Вполне возможно, что Эдгарс Аркадьевич стоит у истоков будущей династии в ОАО «Николаевка». Его старший сын учится в 9 классе и проявляет интерес к сельскохозяйственной технике.

– Он уже сейчас говорит, что пойдет по моим стопам. Я не против, всегда готов поделиться с ним своими знаниями, – отмечает механизатор. – Мой отец тоже работал на тракторе и был для меня примером. Так что если в сельхозпредприятии появится династия Беркулисов, буду только рад этому.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора