Проект «Белорусская женщина: код ее успеха», инициированный районным Советом депутатов и Молодежным советом при райсовете, продолжает путешествие по Будакошелевщине.

И в этот раз двери для искреннего разговора о женских судьбах, достижениях и семейных ценностях распахнул Коммунаровский сельсовет. Здесь собрались те, кто ежедневно доказывает: быть женщиной в современном мире – значит успевать быть душой коллектива, профессионалом, хранительницей домашнего очага и надежной опорой для близких.

Большой интерес у гостей вызвали выставочные композиции, где были представлены творческие работы и все то, что отражает жизнь участниц. Но главным моментом встречи стала диалоговая площадка, на которой женщины делились секретами своего «кода успеха».

В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера, представители райисполкома, председатели сельисполкомов, руководители предприятий и организаций, жители населенного пункта.

«Согласно указу Главы государства, 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Именно поэтому мы запустили районный проект «Белорусская женщина: код ее успеха», в рамках которого знакомимся с прекрасными женщинами нашего района. Год белорусской женщины – это возможность сказать спасибо женщинам за тепло в домах, порядок на земле, за то, что воспитывают детей и при этом успевают работать, творить и вести за собой», – обратился Сергей Анатольевич к участницам и гостям мероприятия.

Когда работа в радость

У Татьяны Талавиры четверо детей, и каждый день – как маленький подвиг. Работает она воспитателем в Коммунаровском детском саду, ведет домашнее хозяйство, но при этом находит время и для творчества: ее страсть – вязание, каллиграфия, стихи.

А еще Татьяна Александровна уже пять лет руководит воскресной школой при местной церкви Пресвятой Богородицы. Начиналось с трех человек, а недавно на пасхальном спектакле их уже было десять.

Формула успеха у Татьяны следующая: образование, поддержка семьи и вера – три стороны треугольника. И чтобы достичь успеха, все три должны быть пропорциональными.

Счастье – это семья

Марину Бондаренко дома ждут шестеро детей. Трудится она в РУП «Белоруснефть-Особино», а в свободное время создает мягкие игрушки и украшения из бисера. Ее работы не раз занимали призовые места на конкурсах и выставках.

Для Марины Ивановны творчество – не просто хобби, а способ переключиться, восстановить силы и подарить радость детям. Но главная поддержка – ее муж, с которым они вместе уже четверть века. «Он моя любовь, моя опора», – говорит Марина Ивановна. Счастье, по ее словам, – это прежде всего семья. Поэтому Марина Бондаренко с уверенностью говорит: «Я счастлива».

Кропотливый труд и добрые руки

Светлана Селюк, многодетная мама, работает охранником в РУП «Белоруснефть-Особино». В ее руках рождаются удивительные вещи – игрушки из ваты. Редкое, почти забытое ремесло требует терпения и аккуратности. К творчеству и рукоделию ее приобщила сестра Марина Бондаренко – также героиня проекта.

«Самая большая поддержка – это мои дети. Если я сталкиваюсь с трудностями, они всегда рядом», – признается Светлана Ивановна. Бывает, что нет сил ни на что, на выручку приходят дети, с которыми мы теперь вместе занимаемся рукоделием – мастерим игрушки. Так творчество становится общим делом, которое объединяет и вдохновляет. Светлана уверена: важно, чтобы дети видели – даже при плотном графике есть место любимому делу.

Возраст не помеха

Сегодня Татьяна Пашкина трудится во Дворце культуры аг. Коммунар, солирует в народном вокальном ансамбле «Калиница», пишет картины в разных техниках. Ее работы выставляются даже в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко в райцентре. Она доказывает: вышла на пенсию – не значит остановилась. Возраст не помеха, если внутри горит огонь.

А начинался ее путь далеко от этих мест. Уроженка Будакошелевщины службу проходила в Прибалтике в звании прапорщика. После распада Советского Союза приехала в аг.Коммунар, где проживали ее родственники. Здесь вышла замуж, сразу полюбила эту землю – всей душой, навсегда. Долгие годы работала в РУП «Белоруснефть-Особино». И сегодня, уже на заслуженном отдыхе, продолжает радовать людей своим творчеством и голосом.

Главная гордость – победы детей

У Елены Синчиковой трое детей. Как и Светлана Селюк, работает охранником в РУП «Белоруснефть-Особино». Но главной своей гордостью считает не столько собственный труд, сколько успехи детей. Ее сыновья и дочь занимаются спортивным ориентированием и туризмом, привозят с соревнований награды, а дома заряжают маму энергией. «Воспитать победителей может только тот родитель, который сам живет с установкой на преодоление и поддержку», – отмечает она.

Сама Елена Михайловна в юности мечтала стать врачом, лечить детей, но не сложилось. По образованию биотехнолог, сейчас учится на заочном отделении на ветеринарного врача. Рассуждает просто: если уж не суждено лечить детей, то лечить животных, братьев наших меньших, – тоже большое и благородное дело. Так шаг за шагом она приближается к своей мечте, показывая на собственном примере, что никогда не поздно идти за тем, что действительно важно для тебя.

Русская тройка в женских руках

Наталья Никонович из д.Особино – мама, юрист и хозяйка агроусадьбы «Ветер в гривах». Ее усадьба дважды признавалась лучшей в республике – место, куда едут со всей страны, чтобы отдохнуть душой и прикоснуться к миру лошадей.

Но главное, что отличает саму Наталью, – она единственная в мире женщина, которая управляет русской тройкой. Не каждый мужчина справится, а она справляется. Орловских рысаков в Беларуси единицы. Традицию считали утраченной более 30 лет, но Наталья ее возродила.

При этом она не просто хозяйка и наездница. Она сама ухаживает за лошадьми, сама запрягает, сама учит других. А еще она мама, и ее дети, Анастасия и Александр, помогают ей во всем. Для них «Ветер в гривах» не просто бизнес, а семейное дело, ежедневные заботы и общая любовь.

Особая миссия усадьбы – занятия по иппотерапии для детей и взрослых с особенностями развития: от ДЦП до аутизма и депрессии. Лошади лечат, успокаивают, дают веру в себя.

Сергей Халдай вручил каждой участнице диплом за активное участие в проекте, памятные подарки и сладкие призы от районного РОО «Патриоты Беларуси» и РК ОО «БРСМ».

«Наша земля богата такими милыми, замечательными, целеустремленными женщинами. Не зря Глава государства в это непростое время сделал такой акцент – на вас, на вашу силу, на вашу энергию и любовь к Родине. Сегодня каждая история, которую мы пропустили через сердце, формирует чувство гордости. За этим кодом успеха стоит огромный труд и несломленная воля. Сколько вызовов в течение жизни каждая женщина проносит через себя и при этом остается такой же любимой, внимательной, заботливой. Все это формирует уникальный код не только вашего успеха, но и уникальный код всей нашей нации – белорусов. Белорусская женщина особая: целеустремленная, сильная, волевая. Несмотря ни на какие проблемы, это вас мотивирует к успеху. Ваша уникальность в том, что вы находите время, не останавливаетесь ни перед чем. Таких мероприятий должно быть намного больше, потому что на ваших примерах должна учиться молодежь. Вы сохраняете код, все то, чем действительно богата наша земля. Все это – в вас, в ваших историях, в ваших судьбах», – поделился впечатлениями Руслан Вегера.

Символично, что завершился вечер вручением переходящего кубка. Председатель Коммунаровского сельисполкома Михаил Борисевич передал символ проекта председателю Рогинского сельисполкома Лилии Котляровой. Эстафета продолжается.

Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» идет по Будакошелевщине, доказывая, что настоящий успех не бывает громким и внезапным. Он вырастает из ежедневных дел, любви к близким, уважения к себе и своей земле. И у каждой героини он свой, особенный.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой