Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу развивать прикладные производства, связанные с биотехнологиями. Об этом по итогам совещания у главы государства о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Требования и задачи, поставленные Президентом на совещании, простые: развивать дальше шлейф практических прикладных производств, связанных с биотехнологиями, — заявил Николай Снопков. — Биотехнологии на основе растительного происхождения — это и пробиотики, и антибиотики… Это гораздо более широкий спектр развития различных производств, точек роста, которые по требованию Президента мы будем развивать в дальнейшем на основе БНБК».

Первый вице-премьер отметил, что оценивать эффективность перспектив развития биотехнологий будет рабочая группа в составе премьер-министра Александра Турчина, председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника и заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца. «Эта небольшая команда из трех человек сформирует проект, который будет реализован в двух вариантах. Это будет либо льготный правительственный китайский кредит (он заложен в бюджете КНР на 2026 год в объеме 3,5 млрд юаней), либо прямой инвестор — китайский сопартнер, который будет вместе с нами и как обладатель технологий, и как бизнес-партнер», — подчеркнул Николай Снопков.

Отвечая на вопрос об окупаемости проекта, он отметил, что в современных реалиях это достаточно сложно спрогнозировать. «Проект может выстрелить таким образом, что окупится в течение трех лет. Может выстрелить, как сейчас любят говорить, из-за «черных лебедей». Кто знает, что будет завтра… Если проект окупается в течение 13-15 лет, на мой взгляд, это прекрасно. Но нам нужно ориентироваться прежде всего на пусть и небольшой, но внутренний спрос, чтобы улучшить эффективность таких производств, существующих в стране, — считает Николай Снопков. — Есть такая базовая вещь — импортозамещение. Но импортозамещение нужно не ради импортозамещения как такового, а ради того, чтобы улучшать финансовую составляющую и эффективность существующего бизнеса в стране. Экспортоориентированность с учетом волатильности рынка, непонятности в мире — это вопрос второй».