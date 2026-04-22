Какие меры социальной защиты предусмотрены для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что участникам ликвидации последствий аварии предоставляется социальная поддержка в зависимости от периода их участия в работах и уровня радиоактивного загрязнения территории, на которой проводились такие работы. «Наиболее значимые льготы предусматриваются для участников ликвидации последствий аварии, заболевших и перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами вследствие аварии, а также для граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации», — отметили в министерстве.

Предусмотрены гарантии в трудовых отношениях

В трудовых отношениях для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии или другими радиационными авариями, предусмотрено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. Также предоставляется социальный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году. Кроме того, работнику предоставляется отпуск в летнее или другое удобное время по его желанию. В Минтруда отметили, что последняя гарантия предоставляется также работникам, эвакуированным, отселенным или самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года.

Предусмотрены также особенности регулирования труда работников, проживающих (работающих) на территории радиоактивного загрязнения. Для них установлена 35-часовая рабочая неделя и повышенные суточные для временно направленных или командированных. Также предусмотрена повышенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда): 44 календарных дня — для лиц, работающих в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, и 37 календарных дней — для лиц, работающих в зонах с правом на отселение.

Медицинским, фармацевтическим работникам, работникам культуры, педагогическим работникам и другим специалистам учреждений образования, главным специалистам и специалистам сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, специалистам, осуществляющим ветеринарную деятельность, работникам и руководителям специализированных учебно-спортивных учреждений, заключившим контракт после 31 декабря 2012 года сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается единовременная выплата: при заключении первого контракта сроком на 5 лет — 200 базовых величин, при заключении второго контракта сроком на 5 лет после работы на условиях первого пятилетнего контракта — 300 базовых величин.

Поддержка семей с детьми

Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение, имеют право на повышенный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет — 150% пособия, предусмотренного законодательством. Кроме того, отпуск по беременности и родам для женщин с 27 недель беременности составляет 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов. А также на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности.



Пенсионные гарантии



Значительный объем льгот предоставляется в части пенсионного обеспечения. Это право на досрочную пенсию по возрасту. На 10 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, а также для граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, и инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста — для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, занятых на работах по ликвидации последствий катастрофы в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (кроме занятых в 10-километровой зоне), при наличии инвалидности (независимо от причины).

Также предусмотрен особый порядок исчисления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для лиц, ставших инвалидами вследствие увечья или заболевания, вызванного аварией на ЧАЭС, и семей, потерявших кормильца вследствие указанных причин, установлен особый порядок исчисления пенсий: им возмещается утраченный в связи с инвалидностью или потерей кормильца заработок (доход).

Льготное исчисление времени работы по эксплуатации ЧАЭС, а также в зонах эвакуации, первоочередного отселения и последующего отселения — в стаж для назначения пенсий это время засчитывается в тройном или полуторном размере в зависимости от зоны, в которой протекала эта работа, и времени ее выполнения.

А также установление доплат к пенсии — участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в зависимости от времени участия и зоны, в которой протекала работа, в размерах 50% или 25% минимальной пенсии по возрасту (в феврале — апреле 2026 года — 62 рубля и 31 рубль соответственно), лицам, отселенным из зон эвакуации, первоочередного отселения и последующего отселения и самостоятельно покинувшим эти зоны после аварии — в размере 25% минимальной пенсии по возрасту (в феврале — апреле 2026 года — 31 рубль), инвалидам вследствие увечья или заболевания, вызванных аварией на ЧАЭС, в зависимости от группы инвалидности — в размере 100%, 75%, 50% минимальной пенсии по возрасту (124 рубля, 93 рубля и 62 рубля соответственно).

Предоставление льготных кредитов на товары белорусского производства

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 года №631 «О предоставлении льготных кредитов отдельным категориям граждан» в целях оказания материальной поддержки молодым специалистам из числа выпускников государственных учреждений образования при обустройстве на новом месте жительства, в том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, предоставляются льготные кредиты на приобретение непродовольственных потребительских товаров белорусского производства.

Максимальный размер такого кредита может достигать 30-кратного бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Процентная ставка за пользование льготным кредитом устанавливается 25% ставки рефинансирования, на сегодняшний день это порядка 2,4% годовых. Максимальный срок предоставления льготных кредитов — пять лет. Погашение основного долга и уплата процентов за пользование кредитом начинается через 6 месяцев после заключения кредитного договора.