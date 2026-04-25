Однако бывают случаи, когда один из родителей уклоняется от этой обязанности. Можно ли взыскать алименты, находясь в браке, и кто в таком случае будет оплачивать госпошлину, разъяснила начальник отдела принудительного исполнения района Олеся Манулина:

– Содержание несовершеннолетних детей – прямая обязанность обоих родителей, закрепленная в Кодексе о браке и семье, Конституции. Статьей 91 кодекса установлено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей независимо от факта совместного проживания или ведения общего хозяйства. Даже если супруги не расторгли брак официально, каждый из них должен участвовать в содержании ребенка. Отсутствие расторжения брака не является препятствием для взыскания алиментов. В случае, если один из родителей не предоставляет добровольного содержания, алименты взыскиваются в судебном порядке. Супруга имеет полное право обратиться в суд с заявлением о их взыскании, не дожидаясь расторжения брака.

Важным аспектом является освобождение истца от уплаты государственной пошлины при подаче такого заявления. В соответствии с подп. 1.1.2 п. 1 ст. 285 Налогового кодекса Республики Беларусь супруг (или иное лицо), обращающийся в суд за взысканием алиментов, освобождается от уплаты госпошлины. Если суд удовлетворит требования истца, обязанность по ее уплате будет возложена на ответчика. При этом подача иска о взыскании алиментов не означает начала бракоразводного процесса. Расторжение брака – это самостоятельное требование, которое должно быть прямо указано истцом в исковом заявлении и оплачено отдельной государственной пошлиной. Если супруга в своем заявлении требует только взыскания алиментов и не упоминает о расторжении брака, суд рассматривает исключительно вопрос о содержании детей, а брак между супругами юридически сохраняется.

Подготовила Татьяна Титоренко