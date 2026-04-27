В работе приняла участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Лидеры районных общественных объединений и политических партий обсудили организационные вопросы по участию актива в предстоящих значимых мероприятиях, посвященных празднику труда, 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Участники заседания также рассмотрели тему вовлечения в трудовую занятость общественными организациями граждан, не занятых в экономике.

Наталья Логунова

Фото автора