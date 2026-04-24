В мероприятии приняли участие председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко и председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова. Провела пленум председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова. Она рассказала о деятельности районного комитета, отметив, что работа имела практический характер: от оперативного реагирования на факты нарушения законодательства об оплате труда до реализации системных мер по профилактике производственного травматизма. Более подробно Валентина Васильевна остановилась на вопросах коллективно-договорной, правовой, культурно-массовой и туристско-информационной деятельности, охраны труда, заработной платы, исполнения сметы доходов и расходов в 2025 году, участия профсоюзов в посевной и уборочной кампаниях, и др.

В своем выступлении Александр Куриленко выразил слова благодарности за плодотворное сотрудничество районного комитета, первичных профсоюзных организаций с советом ветеранов в части посещения бывших работников агропромышленного комплекса, находящихся на заслуженном отдыхе, и высказал предложение почаще приглашать их для участия в различных мероприятиях. Тамара Кравцова поблагодарила профактив за совместную работу по организации и проведению благотворительных акций.

Завершилось мероприятие вручением наград. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, высокий профессионализм, активную работу по защите трудовых, профессиональных, социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза Валентина Ксензова вручила Почетную грамоту районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса казначею первичной профсоюзной организации КСУП «Губичи» Людмиле Кузьменковой, объявила благодарности председателям первичных профсоюзных организаций – Инне Благодеровой (СП «АМИПАК»-ОАО), Екатерине Вишняковой (СУП «Морозовичи-Агро»), Светлане Харитоненко (ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»), казначеям первичек Татьяне Здольниковой (ОАО «Николаевка»), Алесе Кириленко (управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома). За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, высокий профессионализм, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива благодарность райкома профсоюза работников АПК объявлена члену профсоюза Елене Ляховой (ОАО «Николаевка»).

Евгений Коновалов

Фото автора