«Рабочая поездка Главы государства стала для нас не просто оценкой текущего положения дел. Это был принципиальный, где-то даже жесткий, разговор о будущем региона. Президент четко обозначил: времени на раскачку нет. Все, что умеем делать, мы должны сделать сейчас – качественно и с отдачей».

В частности, отметил губернатор, поставлены конкретные задачи в сельском хозяйстве.

«Глава государства дал оценку: по культуре земледелия мы прибавили. Поля ухожены, технологии соблюдаются. Но Президент предельно жестко указал на слабое звено в животноводстве. Те факты, которые были представлены по Рогачевскому району, – не просто недоработки. Это, как было сказано, больше, чем уголовное дело».

Отсюда главный вывод: навести железную дисциплину в отрасли. В первую очередь, это касается сохранности поголовья, технологии содержания, работы с кадрами.

Гомельщина официально