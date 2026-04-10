В целях предупреждения возгораний в природных экосистемах и минимизации их последствий, на территории Буда-Кошелевского района прошло специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит», которое спасатели организовали совместно с представителями охраны природы и санитарно-эпидемиологической службы.

В ходе мероприятия были проведены рейды на территориях Уваровичского, Узовского и Потаповского сельских Советов. Субъекты профилактики уделили особое внимание выявлению потенциальных пожароопасных участков, а также фактам неудовлетворительного содержания территорий, что могло способствовать возникновению неконтролируемых пожаров.

Одной из главных задач «Зеленого щита» стало проведение широкомасштабной разъяснительной работы среди населения. Спасатели организовали выступления в трудовых коллективах, где внимание граждан акцентировали на недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях. Также были озвучены опасности, связанные с разведением костров и сжиганием мусора в запрещенных местах.

— Выжигать сухую растительность строго запрещено. Это действие не только наносит вред экологии, но и может привести к неконтролируемым пожарам, угрожающим жизни и здоровью людей. Использовать приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при постоянном контроле. Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения, а пламя и искры не должны попадать на строения, — объяснил первый заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Александр Бородин.

Работники РОЧС подробно рассказали о мерах ответственности за нарушения правил пожарной безопасности и о необходимости соблюдения мер общественной и личной безопасности при ликвидации загораний в природных экосистемах.

В завершение бесед с гражданами, спасатели ответили на волнующие вопросы населения и вручили буклеты с полезной информацией о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Таким образом, профилактическое мероприятие «Зеленый щит» стало важным шагом к обеспечению безопасности жителей Буда-Кошелевского района и сохранению природного богатства региона.

Буда-Кошелевский РОЧС