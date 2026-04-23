С 24 по 28 апреля на территории Октябрьского сельского совета пройдет специальное профилактическое мероприятие МЧС «Дом без пожара».

Мероприятие будет направлено на снижение рисков возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. Акцент в проводимой работе будет сделан на посещении домовладений категорированных граждан — одиноких и одинокопроживающих, инвалидов и многодетных семей.

Работники МЧС проинформируют население о состоянии пожарной безопасности и расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Также специалисты напомнят о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах.

Установка АПИ — это простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Он своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

Справочно: По состоянию на 23 апреля 2026 года в районе произошел 31 пожар, на которых погибли 5 человек.

Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему остаются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Буда-Кошелевский РОЧС