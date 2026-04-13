16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей. Не зря считается, что голос – это визитная карточка человека. Как и отпечатки пальцев, он уникален и неповторим.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.; а также — к необходимости предотвращения проблем с голосом, реабилитации девиантного или больного голоса, тренировки артистичного голоса и исследования функций и применения голоса. Голос каждого человека уникален. Он помогает людям не просто говорить, но и выражать свои эмоции в современном обществе. Поэтому так важен праздник, который призывает обратить внимание на влияние вредных привычек на голос, способы предотвращения заболеваний голосового аппарата, следить за звучанием и состоянием голосовых связок.

В современном мире многие воспринимают голос как данность и не задумываются о том, какая нагрузка ложится на этот хрупкий инструмент. Специалисты-медики и профессионалы, чья работа и призвание связаны с голосовым аппаратом, неустанно повторяют о том, что для сохранения голоса и профилактики заболеваний голосового аппарата в первую очередь необходимо придерживаться несложных (базовых) правил здорового образа жизни. Например, летом не следует пить ледяные напитки, а в холодное время года — не переохлаждаться и не пить газированные напитки, также не следует есть очень острую, горячую или соленую пищу. Частыми причинами изменения голоса являются: общие воспалительные заболевания гортани (ларингиты), расстройства ЖКТ (рефлюкс-эзофагит и пр.), вызывающие выброс желчи в область гортани, болезни легких и пр.

Основные жалобы, которые отмечают профессионалы голоса: сухость в горле, болезненное першение, утомляемость, осиплость. Существует большое количество причин, которые приводят к проблемам с голосом: перенапряжение голосовых складок, условия труда, стрессы, ОРВИ, постоянное переохлаждение и курение. Игнорирование проблемы охриплости голоса может привести к хроническому ларингиту, хирургическому лечению и необратимым изменениям голоса. Для профессионалов голоса обязателен визит к врачу-фониатру или врачу-отоларингологу не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

Среди основных причин, вызывающих проблемы с голосом – это вредные привычки (в первую очередь — курение), а также пренебрежение к профилактике простудных заболеваний, частое нахождение в задымленных помещениях, применение некоторых лекарственных средств и стрессовые ситуации. Многие ошибочно считают, что снизить нагрузку на голосовые связки поможет шёпот. Однако он только усиливает их перенапряжение. Поэтому его не следует считать альтернативой.

Среди наиболее интересных и необычных методов осознания важности голоса в повседневной жизни можно назвать способ, предложенный британскими специалистами и названный «Час тишины», когда во время повседневной активности или работы предлагается прекратить использовать голос на один час и попытаться решить все возникшие за это время вопросы, задачи и проблемы без его использования.

Важно помнить — чтобы голос всегда оставался чистым и был на высоте, необходимо следить за его гигиеной, проявлять заботу о нём, а при возникновении нарушений своевременно обращаться к специалистам.

Одна из задач Всемирного дня голоса — напомнить людям о том, что нужно беречь свой голос и своевременно обращаться к специалистам в случае заболеваний горла и потери голоса.

В рамках единого дня здоровья в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа горячей линии с врачом оториноларингологом Дерушевой В.А. Свои вопросы вы можете задать 15 апреля с 9.00 до 11.00 по телефону +375 29 397-77-03.

Уникальность голоса — как отпечатки пальцев. В мире нет двух абсолютно одинаковых голосов.

Поэтому берегите свой — другого такого не будет.

Врач-оториноларинголог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Дерушева В.А.