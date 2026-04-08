В ночь на 8 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что между США и Ираном в течение двух недель будет действовать двустороннее прекращение огня. Президент США также признал мирные предложения Тегерана из 10 пунктов как «рабочую основу, позволяющую вести переговоры». По словам американского лидера, США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив.



Фото из архива AP

Иранская сторона подтвердила, что между Ираном, США и Израилем будет установлено двухнедельное перемирие с определенными условиями. Государственное телевидение Ирана сообщило, что переговоры между сторонами конфликта пройдут в Исламабаде в течение 15 дней.

Что предшествовало договоренностям о перемирии?

22 марта президент США выдвинул Ирану ультиматум. Он пригрозил уничтожить иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Иран заявил о готовности принять ответные меры и атаковать энергетическую инфраструктуру США и Израиля.

Далее последовала череда заявлений с обеих сторон. В Вашингтоне сообщали, что ведут переговоры с иранцами и уже достигли некоторых договоренностей, в Тегеране информацию о переговорах опровергали.

Американские СМИ сообщили, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, в котором предусмотрены отказ Тегерана от ядерной программы, открытие Ормузского пролива и ряд других уступок. В СМИ также появилась информация, что Тегеран не принял американские предложения и выдвинул собственные условия.

26 марта президент США заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней. «Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (по минскому времени 7 апреля 3.00. — Прим. БЕЛТА). Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно», — написал Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

Затем Трамп, судя по всему, решил перенести дедлайн по своему ультиматуму на сутки. «Вторник, 20.00 по времени Восточного побережья США (по минскому времени 8 апреля 3.00. — Прим. БЕЛТА)», — написал Трамп в Truth Social.

В понедельник, 6 апреля, президент США вновь пригрозил Ирану уничтожением всех электростанций и мостов. «Они не хотят просить пощады, но они попросят. А если нет, у них не будет мостов, не будет электростанций. У них ничего не будет. Я не буду уточнять, поскольку есть вещи еще хуже, чем две предыдущие», — заявил Трамп.

А 7 апреля американский лидер заявил, что «целая цивилизация» может погибнуть следующей ночью, если Иран не ответит на его ультиматум. «Погибнет целая цивилизация, и ее уже невозможно будет вернуть. Не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и случится», — написал он в Truth Social.

Заявление Трампа вызвало широкий резонанс, в том числе в самих Соединенных Штатах. Высказывались предположения, что Вашингтон может применить против Ирана ядерное оружие, однако в Белом доме эту информацию отвергли.

Угрозы в адрес иранского народа прокомментировал даже Папа Римский Лев XIV, назвав их совершенно неприемлемыми. К немедленным дипломатическим усилиям для прекращения войны на Ближнем Востоке призвал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Тегеране на фоне угроз со стороны США, а также ударов по иранскому острову Харк пригрозили уничтожением инфраструктуры Соединенных Штатов и их партнеров в Персидском заливе, а также закрытием Баб-эль-Мандебского пролива.

«Более 14 млн мужественных иранцев на данный момент заявили о готовности пожертвовать своей жизнью ради защиты Ирана. Я также был, есть и буду готов отдать жизнь за Иран», — написал в соцсети Х президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Фото Reuters

Как удалось прийти к перемирию?

В ночь на 8 апреля, когда срок ультиматума США подходил к концу, Трамп опубликовал заявление в Truth Social.

«На основе бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром и в связи с их просьбой отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Ирана при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели», — написал он в Truth Social.

Трамп также отметил, что речь идет о «двусторонней приостановке огня».

Кроме этого, президент США заявил, что его страна «уже выполнила и перевыполнила» все военные задачи и очень далеко продвинулась в заключении конкретных договоренностей относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке.

Достижение договоренностей о перемирии стало возможным во многом благодаря дипломатическим усилиям Пакистана, который вел переговоры и с Вашингтоном, и с Тегераном. Комментируя информацию о приостановке огня между Ираном и США, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что перемирие вступает в силу немедленно и будет соблюдаться в том числе в Ливане, который подвергся атакам со стороны Израиля.

Тем временем агентство Associated Press сообщило, что установлению перемирия между США и Ираном способствовал Китай. По данным агентства, Пекин изначально действовал через посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет, а затем напрямую связался с Ираном, чтобы убедить согласиться на временное перемирие.

Фото из архива AP

Что говорят в Тегеране?

«Президент США Дональд Трамп отказался от своих прежних угроз в адрес иранской инфраструктуры и согласился использовать предложенный Ираном пакет из 10 пунктов в качестве основы для дальнейших переговоров», — сообщило сегодня ночью иранское агентство Tasnim.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе и «неоспоримом, историческом и сокрушительном поражении» США и Израиля.

«Иран и сопротивление практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе, нанесли сокрушительные и глубокие удары по огромному количеству инфраструктуры и объектов, которые противник строил и размещал в регионе на протяжении многих лет для этой войны с Ираном», — говорится в заявлении Высшего совета.

Тем временем ТАСС со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что жители Ирана выходят на улицы, чтобы отпраздновать победу. На видео, снятом на улице Вали-Аср — самой длинной в иранской столице, громко играет музыка, а люди размахивают флагами Ирана. На проезжей части заметно плотное движение автомобилей и двухколесных транспортных средств, на которых закреплены национальные флаги.

Каковы условия прекращения огня?

Как уже отмечалось, пока речь идет о временном перемирии сроком в две недели, в течение которого планируется доработать соглашение о мире.

Согласно заявлению Трампа, Вашингтон рассматривает предложения Тегерана из 10 пунктов как рабочую основу для дальнейшего ведения переговоров.

«Мы получили предложение от Ирана, состоящее из десяти пунктов. И считаем, что это является рабочей основой, позволяющей вести переговоры. Почти все прошлые различные спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном согласованы. Однако двухнедельный период позволит окончательно подготовить и реализовать договоренность», — сообщил президент США.

Предложения Ирана по достижению мира перечисляет агентство Tasnim. Они включают обязательство со стороны США гарантировать ненападение на Иран, вывести американские военные силы из региона и прекратить военные действия на всех фронтах, в том числе против Ливана. Иран сохранит за собой право на обогащение урана, контроль над Ормузским проливом и получит компенсацию за ущерб, причиненный стране в ходе боевых действий. Все основные и вторичные санкции против Ирана будут отменены, как и действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. В то же время американские СМИ сообщают, что США намерены остановить огонь лишь после того, как будет открыт Ормузский пролив.

Фото Reuters

Какова позиция Израиля?

Пока не до конца ясно, как с перемирием между США и Ираном согласуются планы Израиля.

Телеканал CNN сообщает, что Тель-Авив согласился присоединиться к США в вопросе двухнедельного прекращения огня c Ираном. Иранское агентство Tasnim также сообщает, что двухнедельное перемирие «с определенными условиями» будет действовать между Ираном, США и Израилем.

Израильская газета Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив поддержал решение Трампа о перемирие — при условии немедленного открытия Ормузского пролива и «прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона».

В то же время Нетаньяху считает, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан. Это противоречит условиям прекращения огня, изложенным премьером Пакистана. Напомним, что Шариф также заявил, что перемирие вступает в силу немедленно. Однако израильские СМИ сообщают, что Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами.

Остается открытым вопрос ядерной и ракетной программ Ирана. «Израиль поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, соседствующих с ним арабских стран и всего мира», — говорится в заявлении израильского премьера, которое приводит The Times of Israel.

Издание также сообщило, что США и Израиль на предстоящих переговорах будут придерживаться «общих целей», в том числе по ядерной и ракетной программам Ирана. В частности, по данным источников The Times of Israel, США на переговорах с Ираном намерены потребовать от Тегерана вывезти все ядерные материалы из страны, отказаться от обогащения урана и «устранить угрозу баллистических ракет». Но данные условия, как известно, противоречат предложениям Ирана по мирному урегулированию.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что переговоры между сторонами конфликта пройдут в течение 15 дней. Диалоговой площадкой станет Исламабад. Переговоры, как ожидается, будут прямыми. С американской стороны в них могут принять участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.