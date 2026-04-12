Вот-вот вместе с воспрянувшей природой, пением птиц в каждый дом войдет Пасха Христова. Накануне главного события церковного года благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко обращается к жителям района:

– Дорогие братья и сестры! Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и радостный праздник православного календаря, который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о смерти его на кресте и чудесном воскресении.

Из года в год пасхальное торжество сопровождается тщательной подготовкой и соблюдением вековых традиций. Прежде всего, Пасха – это ликование от Воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому в этот день желательно погрузиться в содержание праздника: наполнить свою душу светлым чувством, которое накроет близких вам людей приятным ощущением счастья. Радость встречи с Христом никогда не должна уходить из нашей жизни. Своим Крестным подвигом и Воскресением Иисус даровал нам самое ценное – это единство с Творцом и возможность называться его детьми. Господь желает, чтобы мы всегда были добрыми, отзывчивыми, милосердными, и призывает каждого из нас делиться частичкой своей любви с людьми, и особенно с теми, кто нуждается в нашей заботе, помощи и внимании.

Душевным теплом и благодатью пронизана Пасха Христова. Этим настроением и спешат поделиться православные верующие, приветствуя каждого особым возгласом «Христос Воскрес!», на что принято отвечать «Воистину Воскрес!» Так продолжают здороваться до праздника Вознесения Господня. Всем будакошелевцам и жителям района хочется искренне пожелать, чтобы радость пасхальных дней оставалась с вами навсегда, а нежный аромат сдобных куличей, яркие краски пасхальных яиц, звонкий смех и светлые улыбки родных наполнили это время настоящим чудом, которое надолго оставит в ваших сердцах теплый след. Пусть ангел-хранитель сопровождает вас на жизненной дороге, а Божья благодать освещает ваш путь.

Со Светлым Христовым Воскресением!

Елена БЕЛКО

Фото Татьяны Титоренко