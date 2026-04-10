Ежегодная церемония награждения победителей по итогам социально-экономического соревнования в 2025 году состоялась в районном Доме культуры

Слет передовиков – добрая традиция, объединяющая предприятия, организации, представителей самых разных профессий – людей, которые являются гордостью нашего района.



Открыл торжественное мероприятие и поздравил с трудовыми успехами присутствующих председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль. Глава района, останавливаясь на достижениях и успехах минувшего года, обозначил перспективы развития, планы и задачи на текущий. «Район динамично развивается, и впредь мы будем целенаправленно работать над дальнейшим обеспечением достойных условий жизни и труда людей. Как отметил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, в нашей стране цели государственного развития и интересы народа совпадают. Поэтому в центре нашего внимания по-прежнему будет человек и его дело. Прогнозные показатели доведены, их надо выполнять, и для этого мы имеем все возможности. А в основе успешной деятельности лежат экономика производства, исполнительская и производственная дисциплина. Убежден, что добросовестный труд, грамотное выполнение служебных обязанностей станут прочной основой для выполнения намеченных планов, повышения качества жизни и благосостояния людей и в текущем году», – обозначил председатель райисполкома. Валентин Ундруль пожелал труженикам района здоровья, удачи, благополучия, достатка, тепла, уюта, напомнив, что очень многое зависит от сплоченности, стойкости, патриотизма, верности долгу и традициям каждого.



Глава района провел церемонию награждения трудовых коллективов и их представителей. Победителям в районном социально-экономическом соревновании вручены Переходящие призы, Почетные дипломы с правом занесения на Доску Почета.

Победителями конкурса за достижения наиболее высоких показателей социально-экономического развития района в 2025 году признаны: среди сельскохозяйственных предприятий – РУП «Белоруснефть-Особино» (директор Николай Балабанович), за лучшие результаты по производству молока – филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» (директор Сергей Дрозд), за лучшие показатели по производству и реализации мяса – общество с ограниченной ответственностью «ДЕМЕЗА» (директор Валентин Бояринов).

Среди предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, победителем стало ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (директор Федор Свердликов).

Среди предприятий промышленности 1-е место присуждено ООО «БелЭкстех» (директор Александр Петров).

Среди предприятий лесного хозяйства победителем соревнования признано Чеботовичское лесничество ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» (лесничий Сергей Артемьев).

Общество с ограниченной ответственностью «МаслюковТорг» (директор Сергей Маслюков) признано лучшим среди предприятий торговли.

Среди организаций почтового обслуживания победителями признаны:

– в номинации «Лучшее стационарное отделение почтовой связи» – отделение почтовой связи «Ивольск» Буда-Кошелевского участка почтовой связи Гомельского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (начальник Наталья Рамкевич), в номинации «Лучшее передвижное отделение почтовой связи» – передвижное отделение почтовой связи №1 Буда-Кошелевского узла почтовой связи (начальник Татьяна Иванова).

Среди предприятий и организаций, оказывающих услуги населению, победителями стали: с присуждением 1-го места – Буда-Кошелевский участок электросвязи Жлобинского зонального узла электросвязи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «БЕЛТЕЛЕКОМ» (начальник Михаил Лисейчиков), второго места – Буда-Кошелевский узел почтовой связи (начальник Татьяна Зятикова), третьего места – представительство Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Буда-Кошелевскому (директор Людмила Журавлева).

Среди субъектов малого бизнеса: лучшим предприятием малого бизнеса признано ОДО «Агротехкомплект» (директор Александр Грищенко), лучшим индивидуальным предпринимателем стал Игорь Ильющенко.

В номинации «Лучший сельский исполнительный комитет» лучшими признаны: с численностью населения до 1300 человек – Чеботовичский сельский исполнительный комитет (председатель Илона Веко), с численностью населения 1300 человек – Узовский сельский исполнительный комитет (председатель Елена Былицкая).

Среди учреждений общего среднего образования дипломом I степени награждены: с количеством учащихся 100 и более – государственное учреждение образования «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района» (директор Юрий Торгонский), с количеством учащихся до 100 – государственное учреждение образования «Чеботовичская средняя школа Буда-Кошелевского района» (директор Татьяна Цыкунова).

Среди учреждений дошкольного образования города и сельской местности диплома I степени удостоены: с комплектностью 4 и более групп – коллектив государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка города Буда-Кошелево» (заведующий Галина Кураликова), среди малокомплектных дошкольных учреждений (1-3 группы) – учреждение образования «Государственный детский сад № 1 г. Буда-Кошелево» (заведующий Татьяна Бодрунова).

Среди учреждений культуры награждены: с присуждением второго места – государственное учреждение образования «Буда-Кошелевская детская школа искусств» (директор Людмила Ветошкина), первого места – филиал «Губичский сельский дом культуры» государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» (заведующий Олег Сомов).

Среди учреждений здравоохранения: по стационарным структурным подразделениям лучшим признано терапевтическое отделение учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» (заведующий Ксения Филипенко), среди амбулаторно-поликлинических структурных подразделений – Неговская амбулатория врача общей практики учреждения здравохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» (заведующий Дарья Борсук), среди фельдшерско-акушерских пунктов – Краснознаменский фельдшерско-акушерский пункт учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» (заведующий Екатерина Заикина).

Среди трудовых коллективов физической культуры, организаций, предприятий и учреждений победу одержал коллектив государственного учреждения образования «Гимназия города Буда-Кошелево» (директор Екатерина Ковалева).

Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай вручил награды победителям конкурса «Лучший по профессии». Лучшими по профессии признаны: среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства» в 1 группе – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Василий Шапыро, во 2 группе – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Коваленко, в 3 группе – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Кривск» Александр Белбухов.

Среди операторов машинного доения – операторы машинного доения Юлия Баранова, Елена Старикова (филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»), Юлия Цыбульская (СУП «Андреевка»), Анна Каркошко (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»).

Лучшими среди животноводов стали: по доращиванию от 0 до 3-месячного возраста крупного рогатого скота – Людмила Руденкова, животновод ОАО «Николаевка», по доращиванию от 3-х до 6-месячного возраста крупного рогатого скота – животновод СУП «Морозовичи-Агро» Николай Кустачев, по доращиванию от 6-ти до 12-ти месяцев крупного рогатого скота – животновод КСУП «Кривск» Александр Семенов, по откорму старше 12-месячного возраста крупного рогатого скота – животновод филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Жанна Седро.

Лучшим среди животноводов, обслуживающих дойное стадо молочно товарной фермы, признан животновод филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Егор Глузда, доильно-молочного блока – животновод ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Владимир Артамонов.

Лучшим оператором по откорму свиней стала оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект» Лидия Пашинцева.

Лучшим звеном операторов птицефабрик и механизированных ферм по откорму бройлеров признано звено РУП «Белоруснефть-Особино» в составе Сергея Якушева, Натальи Сюськиной, Жанны Якушевой.

Водитель филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Виктор Васьков признан лучшим среди водителей.

Лучшим среди специалистов по воспроизводству стада стала оператор по искусственному осеменению животных ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Наталья Маслюк.

Валентин Ундруль продолжил церемонию награждения и вручил награды победителям в номинации «Лучший среди руководителей и специалистов по отраслям». Лучшим руководителем сельхозпредприятия признан директор СУП «Морозовичи-Агро» Александр Хаврученко, лучшим главным агрономом – главный агроном СУП «Андреевка» Светлана Кузьменкова, лучшим главным инженером – начальник машинно-тракторного парка сельскохозяйственного участка №1 РУП «Белоруснефть-Особино» Александр Коваленко, лучшим главным ветеринарным врачом – ветеринарный врач РУП «Белоруснефть-Особино» Светлана Ковалева, лучшим фермерским хозяйством – фермерское хозяйство «Днепр-Агро» (глава хозяйства Федор Киселевский), лучшим работником промышленного предприятия – печатник флексографской печати СП «АМИПАК»-ОАО Александр Рубанов, лучшим работником лесного хозяйства» – тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Чеботовичского лесничества Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергей Сагов, лучшим строителем – начальник ремонтно-строительного участка РУП «Белоруснефть-Особино» Вячеслав Кашлачев, лучшим среди мелиораторов – машинист экскаватора КМУП «Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем» Сергей Журов, лучшим работником дорожной службы – машинист автогрейдера ДРСУ-184 Александр Чепик, лучшим работником транспортной отрасли – водитель участка «Уваровичи» филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» Александр Судаков, лучшим продавцом – контролер-кассир отдела автолавки магазина «Евроопт» г. Буда-Кошелево филиала ООО «Евроторг» г. Гомель Оксана Никитенко, лучшим работником общественного питания – повар 6-го разряда столовой №7 агрогородка Коммунар РУП «Белоруснефть-Особино» Мария Ковалева, лучшим работником сферы обслуживания – начальник отдела фирменной торговли РУП «Белоруснефть-Особино» Михаил Сидорок, лучшим работником социального обслуживания – социальный работник отделения социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района» Юлия Маркова, лучшим работником коммунального хозяйства – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Александр Максименко, лучшим работником почтовой и электрической связи, средства массовой информации – стилистический редактор учреждения «Редакция газеты «Авангард» Елена Белко, лучшим работником энергетической отрасли – начальник диспетчерской службы Буда-Кошелевского района электрических сетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» Евгений Семченко, лучшим работником налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций – ведущий специалист представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Елена Вежновец, лучшим работником в сфере здравоохранения – врач-невролог неврологического отделения районной поликлиники учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Ксения Кротенок, лучшим работником в отрасли образования – педагог дополнительного образования учреждения образования «Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж» Ирина Белоусова, лучшим работником в области физической культуры и спорта – тренер-преподаватель по спорту ГУСУ «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТА» Буда-Кошелевского района» Сергей Прокопчук, лучшим работником в сфере культуры – культорганизатор филиала «Коммунаровский дворец культуры» государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» Марина Епенкова, лучшим работником правоохранительных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – старший следователь Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Екатерина Коноваленко, лучшим представителем органов территориального общественного самоуправления – помощник председателя Кошелевского сельского Совета депутатов по населенному пункту Шарибовка Елена Марцелева, помощник председателя Октябрьского сельского Совета депутатов по населенным пунктам Октябрь, Красный Октябрь Александр Степаняк.

Завершилась церемония награждения чествованием победителей в номинации «Человек года». В номинации «Служу Отечеству» им стал начальник отделения государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ОВД райисполкома Вячеслав Коваленко, в номинации «Мастер» – мастер народных художественных ремесел государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» Татьяна Булавко, в номинации «Лидер» – директор государственного учреждения культуры «Историко-культурный центр Буда-Кошелевского района» Светлана Авсянникова, в номинации «Открытие» – заместитель управляющего государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района» Ирина Чудова, в номинации «Призвание» – учитель физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Гимназия города Буда-Кошелево» Ильяс Ацаев, в номинации «Человек на земле» – заместитель директора по сельскому хозяйству РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич, в номинации «Руководитель» – начальник Буда-Кошелевского участка газоснабжения филиала «Рогачевское производственное управление» Республиканского производственного предприятия «Гомельоблгаз» Игорь Иванаускас. Победителям вручены свидетельства районного исполнительного комитета с занесением на районную Доску Почета.

Торжественность событию создавали также концертные номера в исполнении вокальной группы «Ажиотаж», вокальных коллективов «Родник» и «Асалода», народного ансамбля народной песни «Верас», образцового хореографического коллектива «Простор», Ксении Козловой, Ирины Чудовой.

Наталья Логунова

Фото автора