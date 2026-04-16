(Обновляется)

Глава района отметил, что Беларусь, проделав сложный путь, не просто возродила многие пострадавшие территорий, но и перешла к их устойчивому социально-экономическому развитию. Все это благодаря реализации шести государственных программ по преодолению последствий аварии, направленных, первую очередь, на снижение радиационного риска для здоровья людей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. По мере положительного изменения радиационной обстановки и благодаря реализуемому на уровне государства комплексу мер, осуществляется социально-экономическая и радиационно-экологическая реабилитация загрязненных территорий, возвращение их к полноценной жизни, постепенно сокращается количество населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения. К слову, в Буда-Кошелевском районе из республиканского бюджета в виде субвенций на выполнение госпрограммы направлено 41,2 млн. рублей, из них на проведение мероприятий по радиационной защите и адресному применению защитных мер в сельскохозяйственной отрасли 32,8 млн. рублей или 79,6% от выделенной суммы.

Первостепенное внимание в стране уделяется здоровью населения. На систематической основе учреждениями здравоохранения Беларуси ежегодно проводится специальная диспансеризация населения. При поддержке Главы государства для обследования и лечения населения открыт Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Сегодня эта клиника оснащена оборудованием последнего поколения и отвечает европейским стандартам оказания медпомощи. В районах при необходимости выполняется реконструкция или строительство новых зданий как районных больниц, так и сельских амбулаторий и ФАПов. За 40-летний период в отрасли здравоохранения проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы организаций здравоохранения. Важную роль в профилактике заболеваний играет обеспечение государством бесплатного санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавшего населения. Реализуется система мер по социальной защите граждан, включающая предоставление различных льгот и компенсаций.

Татьяна Титоренко

Фото автора