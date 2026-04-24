– Этот праздник является не только кульминацией многих лет упорной работы, но и символом углубления связи общества с правоохранительными органами и безопасности граждан, – отметил, обращаясь к присутствующим, председатель райисполкома Валентин Ундруль. – Органы внутренних дел представляют собой важнейший элемент государственной системы, обеспечивающий порядок и законность. Ваша работа требует высокой ответственности, профессионализма и мужества. Каждый из вас вносит свой вклад в защиту граждан, борьбу с преступностью, предотвращение правонарушений и поддержание общественного спокойствия. Сегодня мы можем с гордостью оглянуться назад и увидеть значимые достижения. За годы работы органов внутренних дел было реализовано множество проектов и мероприятий, направленных на укрепление безопасности, улучшение взаимодействия с населением и повышение доверия к ним. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженности вы смогли добиться значительных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности наших граждан. Но впереди еще много задач. Изменения в обществе, новые вызовы и угрозы требуют от вас постоянного обновления знаний и навыков, стремления к совершенству и готовности к действиям в любых условиях. Мы должны оставаться на передовых рубежах защиты правопорядка, работать в тесном сотрудничестве с другими структурами и общественностью, чтобы сделать наш район безопасным и комфортным для жизни.

Отдельные слова благодарности глава района адресовал ветеранам ведомства и пожелал всем правоохранителям здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и удовлетворения от проделанной работы.

На торжественном мероприятии более 20 сотрудников ОВД райисполкома были представлены к наградам различного уровня.

За умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий, и в связи с Днем образования ОВД райисполкома благодарственными письмами районного исполнительного комитета отмечены: участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности капитан милиции Наталья Голубева, инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности старший лейтенант милиции Юрий Гришков, старший инспектор группы по защите государственных секретов и документационного обеспечения Любовь Атрощенко, главный бухгалтер бухгалтерии Елена Шутова, ведущий специалист по административной практике отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности Наталья Юрцева.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в служебной деятельности, а также в связи с Днем образования отдела внутренних дел райисполкома благодарственные письма районного Совета депутатов вручены: старшему инспектору по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности майору милиции Сергею Мелещенко, помощнику дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности старшему прапорщику милиции Петру Чернякову.

Начальник ОВД райисполкома полковник милиции Александр Мисников продолжил церемонию награждения. За многолетнюю добросовестную службу, воспитание личного состава, оказание помощи в профессиональном становлении молодых сотрудников и в связи с Днем образования отдела внутренних дел райисполкома благодарности ОВД райисполкома объявлены: подполковнику милиции запаса Владиславу Дуденкову, майору милиции запаса Михаилу Радченко.

Нагрудным знаком отличия «ЗА АДЗНАКУ» награжден милиционер-водитель отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности сержант милиции Максим Мордовин.

Благодарности ОВД райисполкома за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий, и в связи с Днем образования отдела внутренних дел объявлены: старшему инспектору профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности майору милиции Анне Шумиловой, инспектору уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности лейтенанту милиции Наталье Астапович, милиционеру-дежурному изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности прапорщику милиции Дмитрию Балотникову, младшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности сержанту милиции Никите Двораку, специалисту отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности Николаю Господарову.

Специальное звание среднего начальствующего состава «лейтенант милиции» присвоено младшему лейтенанту милиции Денису Шакланову, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности. Специальное звание младшего начальствующего состава «прапорщик милиции» присвоено милиционеру-водителю оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности старшине милиции Олегу Маркову.

Отличившимся сотрудникам правоохранительных органов заслуженные награды вручили представители прокуратуры и силовых структур.

За конструктивное сотрудничество и взаимодействие c военным комиссариатом Буда-Кошелевского и Чечерского районов, направленное на розыск граждан, уклоняющихся от мероприятий призыва на военную службу, сохранение и приумножение славных боевых традиций служения нашему Отечеству и в связи с Днем образования отдела внутренних дел райисполкома благодарственным письмом награжден младший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции старшина милиции Сергей Аленин.

Прокурор района старший советник юстиции Вячеслав Сталович объявил благодарность прокуратуры района за добросовестное исполнение служебных обязанностей, многолетний и плодотворный труд, активное сотрудничество с прокуратурой района и в связи с празднованием Дня образования отдела внутренних дел райисполкома старшему инспектору группы по защите государственных секретов и документационного обеспечения Любови Атрощенко. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в обеспечение общественного порядка и активное сотрудничество с прокуратурой Буда-Кошелевского района в укреплении законности и правопорядка и в связи с празднованием Дня образования отдела внутренних дел райисполкома благодарность прокуратуры района объявлена старшему инспектору группы информационного обеспечения Анне Еременко.

Начальник РОСК подполковник юстиции Дмитрий Близнец объявил благодарность РОСК за тесное взаимодействие и в связи с Днем образования ОВД райисполкома старшему инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности майору милиции Артуру Спринцину.

Начальник районного отдела по ЧС подполковник внутренней службы Виталий Казачук вручил награды областного ведомства. За многолетнее взаимодействие, оказание квалифицированной помощи, проведение правовых лекций по Правилам дорожного движения Республики Беларусь и в связи с Днем образования ОВД райисполкома грамотой Гомельского областного управления МЧС награжден инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности лейтенант милиции Денис Артёменко. Благодарность Гомельского областного управления МЧС объявлена милиционеру отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности сержанту милиции Артему Хмелевскому за тесное взаимодействие в области обеспечения пожарной безопасности, а также активную работу по профилактике пожаров на территории Буда-Кошелевского района и в связи с Днем образования ОВД райисполкома.

Председатель ветеранской организации ОВД райисполкома Сергей Кондратьев присоединился к поздравлениям и вручил членский билет ветеранской организации Василию Набокину.



Праздничные мероприятия продолжились товарищеским матчем по футболу между командами сотрудников ОВД и ветеранской организации.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко