Положение об условиях и порядке установки кондиционеров на фасадах многоквартирных жилых домов разработано для того, чтобы при установке их внешних блоков соблюдался эстетический вид, монтаж оборудования не приводил к повреждению фасада зданий, конденсат не капал прохожим на голову, на окна и стены соседей и не разрушал отмостку и фундаменты и др.

Получение согласования на установку кондиционеров на крышах и фасадах домов обязательно. Для оформления разрешения необходимо обратиться в службу «одно окно» райисполкома для подачи заявления по административной процедуре 1.15.1. «Выдача согласования на установку, в том числе самовольную, на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».

К заявлению прилагаются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; технический паспорт на жилое помещение, нежилое помещение в жилом доме (для собственника помещения) – в случае его оформления до 1.01.2023 г.; план-схема размещения на крыше или фасаде многоквартирного жилого дома индивидуальной антенны или иной конструкции.

Решение принимается в течение 15 дней со дня подачи заявления. Процедура согласования бесплатная. Вместе с тем сообщаем, что одним из оснований для отказа в разрешении установки инженерного оборудования является запрещение местным исполнительным и распорядительным органом установки такого оборудования на фасадах жилых домов, выходящих на главные улицы и площади.

После получения соответствующего разрешения можно приступать к монтажу, установке и приемке в эксплуатацию кондиционера. Однако самовольная его установка на фасаде или крыше без согласования является административным правонарушением. Нарушителю может быть назначен штраф в размере от 2 до 15 базовых величин (ст. 22.9 КоАП). Важно учитывать, что при отсутствии согласования уполномоченные органы вправе потребовать демонтировать кондиционер, исполнение такого требования не освобождает от административной ответственности.

Подготовила Елена ДОРОШКО