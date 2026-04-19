За прошедшие сутки на дорогах региона травмировано 4 человека

В 21.15 в Буда-Кошелевском районе, 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по ул. Советской аг. Кривск, совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая двигалась по краю проезжей части дороги по ходу движения автомобиля и не была обозначена световозвращающими элементами.

С травмами несовершеннолетняя доставлена в больницу.

17.04.2026 в 15:30 в Житковичском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при выезде со второстепенной автодороги «Морохорово-Видошин-Семенча» на главную автодорогу «Подъезд от автодороги М-10 граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин», не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Туран», под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» с травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

В 17:10 в Калинковичском районе 23-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь на 174 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации- Гомель-Кобрин», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген», под управлением 32-летнего водителя.

В результате происшествия водители автомобилей получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение больницы.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать Правила дорожного движения, всегда следить за дорожной обстановкой, быть предельно внимательными, соблюдать скоростное ограничение, учитывать погодные условия, не отвлекаться от управления.

При подъезде к перекрестку дорог, водитель, движущийся по второстепенной дороге, обязан предоставить преимущество транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

В темное время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами и двигаться по обочине либо краю проезжей части дороги навстречу движению транспортных средств.

Родители контролируйте местонахождения своих детей и ежедневно напоминайте им Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Гомельщины