Уважаемые охотники, напоминаем, что в Беларуси продолжается весенняя охота на пернатую дичь. По 10 мая разрешается ружейная охота на пролетных гусей: серого, белолобого, гуменника, канадскую казарку, а также на самцов (селезней) уток: кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, красноголовой и хохлатой чернетей, чирков – свистунка и трескунка, утки серой.

В весенний сезон охоты на гусей, селезней уток, баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую допускается использование вместо скрадка маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях (маскировку).

Проведение охоты с использованием маскировочного халата допускается только с подманиванием. При этом охотником в качестве средств подманивания должны использоваться подсадной гусь, и (или) профили гусей, и (или) чучела гусей и манки. Использование маскировочного халата только с манком не допускается.

Для сооружения скрадка используются искусственные (маскировочные сетки, брезент, пленка и тому подобное) и естественные (сено, солома, ветки деревьев и кустарников и тому подобное) материалы. В качестве скрадка могут применяться составленные тюки (катушки) соломы, скирда, стог и тому подобное.

Не являются скрадками естественные насаждения (в том числе отдельные деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные элементы местности без использования материалов, указанных выше.

В весенний сезон охоты на гусей допускается использование подсадных животных, чучел, профилей, манков и иных средств подманивания охотничьих животных без ограничений. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся на расстоянии не более 500 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику (крайнего) подсадного гуся, чучела или профиля.

В весенний сезон охоты на селезней уток допускается проведение охоты только с подманиванием. При этом обязательно использование в качестве средств подманивания либо подсадной утки (уток), либо чучела (чучел) и манка (манков). Допускается использование подсадной утки (уток) одновременно с чучелом (чучелами) и (или) манком (манками). В то же время использование только манка без чучела (чучел) или только чучела (чучел) без манка не допускается. В ходе охоты разрешается добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к подсадной утке или чучелу селезней уток. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка селезня на расстоянии не более 200 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайших к охотнику (крайних) подсадной утки или чучела.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ