В Беларуси с мая вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1-й группы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Размер пособия при уходе за одним нетрудоспособным будет равно 100% бюджета прожиточного минимума и составит 509,62 рубля (по 31 июля). Размер пособия при уходе за двумя и более нетрудоспособными равен 120% бюджета прожиточного минимума и составит 611,54 рубля (по 31 июля).

Чтобы получить назначение, необходимо обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, который нуждается в уходе. При обращении необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку заявителя, медицинскую справку о состоянии здоровья заявителя, подтверждающую отсутствие психиатрического и наркологического учета, заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.

Родители, дети, супруги, опекуны (попечители) людей с инвалидностью I группы либо лиц 80 лет и старше могут работать и получать пособие по уходу, если они это делают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени (не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно) или зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена.

Пособие по уходу назначается со дня подачи заявления.