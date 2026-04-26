Министерство образования постановлением №32 от 12 февраля установило сроки приема документов, вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов в вузы.

Сроки подачи документов: основной этап

Согласно документу, основной этап подачи документов в государственные вузы на бюджетную и платную формы получения общего и специального высшего образования — с 12 по 17 июля.

Продленные сроки подачи документов

Для поступающих на очную форму обучения по специальностям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (как на бюджет, так и на платное обучение), а также в ведомственные учреждения (Военная академия, Академия МВД, Могилёвский институт МВД, Институт пограничной службы и военные факультеты) срок подачи документов продлён до 19 июля.

Подача документов на заочную форму в вузах сельскохозяйственного профиля

Прием документов на заочную форму обучения в вузах сельскохозяйственного профиля пройдет с 15 ноября по 5 декабря.

Сроки подачи документов на платную основу без вступительных испытаний

Лица, поступающие для получения высшего образования на платной основе без вступительных испытаний в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 12 по 26 июля — в Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 15 ноября по 5 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля;

с 12 июля по 1 августа — в иных случаях.

Особые сроки для выпускников и льготников

Срок подачи документов с 12 по 14 июля определен для выпускников:

Для отдельных категорий абитуриентов предусмотрены особые сроки подачи документов. Выпускники профильных классов и Национального детского технопарка подают документы с 12 по 14 июля. Победители университетских олимпиад и выпускники Школы управления Академии при президенте – с 27 июня по 1 июля.

Сроки вступительных испытаний

Вступительные испытания пройдут:

в Университете гражданской защиты МЧС — с 18 по 20 июля;

на военном факультете Гродненского госуниверситета — 20-21 июля;

в иных вузах — с 18 по 25 июля;

на очной форме по сельскохозяйственным специальностям — с 20 по 25 июля;

на заочной форме в вузах сельскохозяйственного профиля — с 6 по 15 декабря.

Зачисление на бюджетные места

Зачисление на бюджетные места пройдет поэтапно:

2 июля — победители университетских олимпиад и выпускники Школы управления;

по 22 июля — в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС и на военных факультетах;

по 27 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы в сельскохозяйственных);

по 29 июля — в Академии МВД и Могилевском институте МВД;

по 20 декабря — на заочной форме в вузах сельскохозяйственного профиля.

Зачисление на платные места

Зачисление на платные места продлится до 3 августа (за исключением заочной формы в сельскохозяйственных вузах — там срок до 20 декабря).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

