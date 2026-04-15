В Беларуси вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности (чайлдфри). Это предусмотрено законом «Об изменении кодексов по вопросам административный ответственности», который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Отдельный блок в документе посвящен защите традиционных ценностей. Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 рублей, а при совершении в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей или административного ареста.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (исполнители, процедура, сроки).