Гости ознакомились с панорамной выставкой «Женщина — вдохновение» и приняли участие в торжественном чествовании «Женщина — радость! Женщина — свет!». Творческую атмосферу дополнила встреча с местными литераторами «Весна поет гимн женщине», где звучали авторские произведения о любви и красоте. Для юных посетителей прошел увлекательный мастер-класс по твистингу «Воздушная фантазия».

Участники получили массу положительных эмоций от насыщенной интересной программы и живого общения.

Фото из архива Буда-Кошелевской центральной районной библиотеки