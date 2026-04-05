С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям района.

Татьяна ДАНИЛОВА, жительница г. Буда-Кошелево:

– Имя для дочери выбирал муж. Он заранее решил, что назовет ее Владиславой. Это означает владеющая славой. И действительно, оно очень подходит нашей дочери, подчеркивая ее уникальность и волевой характер. У нас в роду такое имя встречается впервые. А я была уверена, что родится мальчик, поэтому над именем особо не задумывалась.

Яна КУТАСОВА, жительница д. Ивольск:

– У меня еще нет своих детей, но родители рассказывали, что имя мне выбрала бабушка. Кстати, в нашем роду имена не повторяются из поколения в поколение. Честно признаться, в детстве мне не очень нравилось, как меня зовут, но со временем привыкла. Сейчас больше по душе, когда мое имя звучит в уменьшительно-ласкательной форме – так оно теплее и роднее.

Анна ДРОБЫШЕВСКАЯ, горожанка:

– Для старшей дочери в нашей семье рассматривали несколько вариантов имен: Надежда, Вера, Любовь и София. Я написала имена на бумажке. И когда тянули жребий, выпало – София. Это имя имеет глубокий смысл: так звали мать святых мучениц. А вот младшую Марией назвала уже старшая дочь, вдохновившись любимым мультфильмом «Маша и Медведь».

Инна КОСТЯНКО, фото автора