Сегодня в ЦРДК было представлено более 100 работ на пасхальную тематику жителей и организаций Будакошелевщины для участия в районном пасхальном конкурсе «Свет Христова Воскресения».

Каждый подошел к делу с душой и выдумкой, представив на суд жюри свои работы. Чего здесь только не было! Куличи, радующие глаз красивой глазурью, посыпкой и покорившие не только внешним видом, но и ароматом, расписные пасхальные яйца, рисунки. Свои творческие номера также представили чтецы и вокалисты.

А имена победителей и призеров в творческих номинациях станут известны на торжественном награждении 23 апреля.

Ирина Снежная

Фото автора