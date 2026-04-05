4 апреля в 11.48 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре тюков соломы в д. Череповка Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожены 12 тюков соломы, повреждено 20 метров забора. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает, что правила не допускают:

– выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства;

– разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

– использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

Кроме того, не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях, а также на балконах, в лоджиях, на террасах, кровлях и стилобатах, за исключением, если их размещение предусмотрено проектной документацией.

Помните! Ваша безопасность в ваших руках!

Буда-Кошелевский РОЧС